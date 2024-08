Si chiama Hauler e Heybike la presenta come la cargo eBike più efficiente in circolazione. Sicuramente, stando ai numeri, è una eCargo dalle caratteristiche interessanti soprattutto per il prezzo.

È praticamente impossibile fare classifiche nella miriade di eCargo che il mercato propone. Sono eBike sempre più diffuse perché possono sostituire le auto in una moltitudine di occasione e sempre più modelli hanno un prezzo abbordabile. Il limite infatti è spesso quello del costo, ma diversi produttori (leggi la nostra prova della Nilox C2) stanno iniziando a proporre eBike cargo a prezzi decisamente inferiori a quelli offerti fino ad oggi. È una tendenza che viene incontro a tutti quelli che non hanno bisogno di une eCargo per motivi professionali, ma che la scelgono per gli spostamenti di tutti i giorni e che magari non sono disposti a spendere 5.000 euro.

Heybike (da non confondere con Haibike!) ha progettato e costruito una eCargo che va proprio in questa direzione. Una bici capace di trasportare 200 kg di carico e soprattutto così versatile da adattarsi alle situazioni più svariate. Ma soprattutto che sembra offrire un livello tecnologico abbastanza alto ad un prezzo molto basso.

Heybike Hauler, come è fatta?

La Heybike Hauler è dotata di una batteria da 864 Wh per un’autonomia dichiarata di 88 km. Per chi non fosse sufficiente c’è una secondo pacco opzionale da 576 Wh che porta l’autonomia a 137 km. Il motore è alloggiato nel mozzo posteriore, sviluppa 750 W (1.400 W di picco) e raggiunge una velocità massima di 45 km/h. La frenata è affidata a freni a disco sia all’anteriore che al posteriore mentre in tema confort può contare su una forcella ammortizzata e su un sellino largo e imbottito. Il dato più sorprendente però è il prezzo: 1.499 $ con batteria singola e 1.899, con doppia batteria.

