Hertz svende le Tesla a prezzi folli

Hertz svende le Tesla a prezzi pazzeschi. Avvicinandosi fine anno, la società di noleggio vuole concludere il suo programma di taglio delle auto di Elon Musk.

Negli States si trovano Model 3 del 2021 a poco più di 13 mila euro

Stiamo parlando di 30 mila auto, tra Model 3 e Model Y, di cui Hertz negli Stati Uniti ha ulteriormente tagliato il prezzo per accelerare la dismissione. Auto che in genere sono rientrate da noleggi a lungo termine di tre anni, con chilometraggi piuttosto elevati, ma prezzi he le rendono comunque molto appetibili. Per esempio: Model 3 del 2021 a 14 mila dollari, circa 13.300 euro. È vero che negli States le auto costano in genere meno che in Europa, per un carico fiscale molto meno elevato. Ma qui siamo in presenza di prezzi pazzeschi, che fanno pensare a un rapido esaurimento delle Tesla disponibili. In flotta Hertz ha fatto sapere di volere mantenere solo un piccolo numero di auto elettriche, per accontentare i clienti che ne fanno espressamente richiesta. Ma senza più spingere nel proporre le EV, come fatto invece fino al 2022, prima della rottura con Tesla.

Hertz svende le Tesla: i motivi della rotttura all’origine di tutto

Ma perché questa svendita? I motivi erano stati spiegati un anno fa Stephen Scherr, numero uno di Hertz. Commentando i dati economici di Hertez nel 2023, il CEO aveva lamentato che i ripetuti cali nei listini avevano avuto un impatto negativo sul valore di rivendita di Model 3 e Y. Un danno enorme per chi rivende le auto dopo i 3 anni di noleggio. Altra accusa: i costi di riparazione di queste vetture, in caso di incidente, si erano rivelati più alti del previsto. Conclusione: “Il calo del prezzo consigliato per i veicoli elettrici nel corso del 2023, guidato principalmente da Tesla, ha ridotto il valore di mercato della nostra flotta rispetto allo scorso anno“. Hertz aveva chiesto alla marca di Elon Musk di venirle incontro su questi problemi, trovano però scarsa disponibilità da parte di Tesla. Di qui la rottura totale e la decisione di liquidare le Tesla in flotta il più rpidamente possibile, entro il 2024, anche a costo di svendere.

