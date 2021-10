Hertz ordina 100mila Model 3, la madre di tutte le commesse

Hertz ordina 100mila Model 3: è la madre di tutte le commesse, un ordine che cancella l’idea che l’auto elettrica sia solo una nicchia di mercato.

Tesla ha tempo poco più di un anno per soddisfare l’ordine della grande società di autonoleggio, con scadenza la fine del 2022. Anche se su questa tempistica potrebbe incidere la crisi nella fornitura di semi-conduttori, una impasse che sta azzoppando tutta la produzione automotive. Le auto sono destinate a “località selezionate negli Stati Uniti e in Europa“: le prime saranno disponibili già dall’inizio di novembre in alcuni grandi aeroporti. Ma come nasce un ordine di queste dimensioni? Hertz in una nota spiega che “l’interesse dei consumatori per i veicoli elettrici (EV) è alle stelle”. Di qui la decisone di offrire la “più grande flotta di veicoli elettrici a noleggio in Nord America e una delle più grandi al mondo“. Non solo: Hertz ha anche annunciato l’installazione di migliaia di stazioni di ricarica ​​presso le sue sedi, senza specificare su quali potenze ci si orienterà. L’accordo con Tesla, comunque, prevede che i clienti abbiano accesso a tutta la rete Supercharger.

Già nel 2022 il 20% della flotta Hertz sarà elettrico

Hertz calcola che con l’ordine attuale, i veicoli elettrici rappresenteranno oltre il 20% della sua flotta globale. Particolare significativo: al vertice di Hertz c’è un topmanager che le auto le conosce bene, Mark Fields, ex n.1 di Ford. Non ci sono notizie ufficiali sul valore della transazione: l’agenzia di stampa Bloomberg parla di una commessa da circa 4,2 miliardi di dollari o (circa 3,6 miliardi di euro). Una cifra che, dato che Tesla è nota per offrire grandi sconti, fa pensare che si tratti principalmente di Model 3 Standard Range +. Quanto all’impatto dell’ordine sulla Casa di Elon Musk, bisogna considerare che Tesla per fine anno dovrebbe avvicinarsi alle 900 mila consegne. La commessa Hertz garantirà quindi un aumento di circa il 10% nelle immatricolazioni 2022. Con la possibilità di superare facilmente il milione di consegne complessive. La notizia della maxi-commessa segue di poche ore l’annuncio che la Tesla Model 3 è stata in settembre l’auto più venduta in Europa. Altro che nicchia…