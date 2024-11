Hero Surge S32, uno scooter che si trasforma in pick-up

Uno scooter elettrico che si trasforma in un risciò o in un pick-up. Un progetto innovativo che fa della modularità il suo punto di forza.

Hero MotoCorp è uno dei più grandi produttori di motociclette al mondo ed noto soprattutto per la sua leadership nei mercati emergenti. Ha recentemente catturato l’attenzione con un progetto ambizioso e innovativo, l’S32 di Surge. Si tratta di un veicolo elettrico modulare: uno scooter che si trasforma in un veicolo a tre ruote, come un risciò per il trasporto di persone o un piccolo pick-up per le merci.

Sebbene il progetto sia ancora in fase di sviluppo e non siano stati rilasciati tutti i dettagli tecnici, le caratteristiche già emerse lasciano intravedere un potenziale significativo. In particolare potrebbe essere interessante nei mercati che richiedono soluzioni di mobilità versatili e accessibili come India e sud-est asiatico.

Un design che sfida le convenzioni

La vera innovazione dell’S32 sta nel fatto che lo scooter può trasformarsi grazie all’aggiunta di una parte posteriore che si aggancia allo scooter stesso. Questo non significa semplicemente che lo scooter si allunga: la parte aggiuntiva funziona come un modulo indipendente che, tramite un connettore, si interfaccia con il corpo principale del veicolo. Manubrio e ruota anteriore rimangono gli elementi sterzanti mentre la ruota posteriore viene sollevata e sostituita nella trazione da quelle del modulo “cargo” che ha proprio motore e batteria.

Potenza e prestazioni

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’S32 è progettato per offrire fino a 6 kW di potenza in modalità scooter standard mentre in configurazione risciò la potenza totale raggiunge i 10 kW. Questo gli consente di offrire prestazioni adeguate sia per il trasporto urbano, che per un utilizzo professionale, come il trasporto di merci o persone.

Uno scooter pensato per i mercati emergenti

Il progetto S32 di Surge sembra adatto principalmente per i mercati emergenti, dove la richiesta di veicoli economici, versatili e adatti a diversi tipi di trasporto è molto alta. I risciò, in particolare, sono una modalità di trasporto comune in molte città asiatiche, quindi un veicolo modulare ed elettrico come l’S32 potrebbe rispondere a una domanda in forte crescita.

