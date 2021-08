Helbiz scende in pista nella Formula 1 dei monopattini

Helbiz scende in pista con un monopattino sviluppato per partecipare alla gare deò campuonato mondiale eSkootr (eSC) organizzato da Dorna. Il bolide è stato realizzato con forniture e metodologia da F1 da Ycom e Williams Advanced Engineerin appositamente per questa competizione.

Helbiz parteciperà al campionato eSC con un team di tre piloti che gareggeranno con il monopattino S1-X nelle città di tutto il mondo, dal 2022. I piloti si sfideranno su circuiti urbani appositamente progettati, in accordo con le amministrazioni locali.

La Williams Advanced Engineering ha una lunga storia ed esperienza nel campionato di F1. Gli sviluppi tecnologici e l’innovazione di questo modello «saranno progressivamente portati sui modelli per uso cittadino in modo da migliorare tutti gli aspetti dei monopattini» spiega Helbiz in un comunicato. Dunque, «una palestra di altissimo livello per garantire sicurezza e sostenibilità ambientale a tutti gli utenti».

«Continuiamo ad aggiungere valore ad Helbiz _ ha dichiarato Emanuele Liatti, Chief Product Officer di Helbiz _. Ora l’ingresso in questo sport di alto livello, paragonabile alle Formula 1 dei monopattini aggiunge nuove opportunità per l’azienda. Entriamo in un mondo adrenalinico e sicuramente emozionante».

Khalil Beschir, COO di eSkootr Championship si è detto certo che questo sia «solo l’inizio di una collaborazione che potrebbe andare oltre la micromobilità e comprendere anche le attività media in futuro». «Questa partnership _ ha concluso _ ci consentirà di lavorare insieme e condividere le conoscenze per fornire soluzioni di mobilità ad una società alla ricerca di un domani più intelligente e pulito».

Il monopattino da competizione S1-X monta ruote da 6,5″ e pesa 35 kg, il doppio di un monopattino standard. Ogni motore ha una potenza di 6.000 W e ogni monopattino ne ha due (uno per ruota) il ché porta il totale a 12 kW. La batteria è enorme: 1,33 kWh, il doppio di quelle montate sulle eBike più prestazionali. Il bolide raggiunge i 100 km/h e deve gareggiare per 8-10 minuti.

