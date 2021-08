Helbiz One, il monopattino made in Italy che sfida il mondo

Design di Pininfarina, produzione sviluppo e commercializzazione coordinati dalla bolognese MT Distribution per Helbiz One, il primo monopattino elettrico che la società di micromobilità condivisa Helbiz metterà in vendita dal prossimo anno.

Helbiz One, lo stile di Pininfarina

Dopo la quotazione al Nasdaq di una settimana (+59% il primo giorno di quotazione), la società fondata negli Stati Uniti dall’italiano Salvatore Palella si lancia in una girandola di nuove iniziative ad integrazione del business originario. Ora venderà direttamente in tutto il mondo un monopattino esclusivo per costruire il quale ha mobilitato il meglio del made in Italy. Da ieri può essere prenotato dal sito (qui) in una first edition che include l’assicurazione omaggio.

Il nuovo monopattino elettrico griffato dal più noto designer automobilistico del mondo è stato presentato ieri in anteprima mondiale. L’obiettivo è offrire un prodotto distintivo dello stile italiano anche nel settore della micromobilità, oggi dominato dai costruttori asiatici.

Si tratta di un progetto globale, particolarmente rivolto ad Italia, Europa e Stati Uniti, e che riguarda tutti i mezzi della micromobilità elettrica, green e condivisa. Quindi Helbiz One è solo il primo modello di una gamma che si arricchirà di nuovi prodotti nei prossimi anni. Ma già il capostipite punta a raggiungere 60 mila unità nel primo anno di commercializzazione.

MT Distribution per lo sviluppo

Queste le caratteristiche tecniche: peso di circa 15kg, ammortizzatori anteriore e posteriore, luce posteriore a led, indicatori di direzione luminosi integrati, display a led, sistema bluetooth, app per smartphone dedicata e 3 modalità di guida: eco-city-sport.

Per il Chief Product Officer di Helbiz Emanuele Liatti è «un prodotto straordinario, il primo monopattino Made in Italy Designed by Pininfarina. Helbiz è la prima società di micro-mobilità sharing ad avviare lo sviluppo in Italia e siamo fieri di questo». Attualmente Helbiz è presente in 35 città in tutto il mondo, ha oltre 300 dipendenti e un piano strategico di crescita. E’ leader in Italia con il 26% di quota di mercato.

Con questo progetto Pinifarina «Conferma l’impegno nella mobilità sostenibile in tutte le sue declinazioni» spiega Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Sales&Marketing di Pininfarina.

Lo zampino della Motor Valley

MT Distribution è ormai un punto di riferimento internazionale nel campo della mobilità urbana sostenibile. Una delle aziende simbolo della transizione elettrica della Motor Valley emiliana. Alessandro Summa, Amministratore Delegato di MT Distribution assicura: «Stiamo lavorando allo sviluppo ingegneristico del progetto per poter mettere sul mercato il prodotto il prossimo anno».

