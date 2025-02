Harmsworth Trophy ritorna dopo 14 anni: solo per barche elettriche

L’Harmsworth Trophy diventa elettrico. Stiamo parlando del trofeo di motonautica più antico del mondo: ha debuttato nel 1903 ma ha chiuso le corse nel 2011. Ora rinasce, ma riservato solo alle barche elettriche. Segno dei tempi.

Harmsworth, un trofeo prestigioso che viene reinventato sotto il segno del motore elettrico

“L’Harmsworth Trophy, originariamente assegnato nel 1903 al vincitore della prima gara di barche a motore, divenne il trofeo più ambito nelle corse di motonautiche“, si legge nella storica rivista Motor Boat & Yachting.

Nacque come una sfida internazionale tra nazioni in competizione, una sorta di America’s Cup, per poi aprirsi ai singoli concorrenti.

Per capire l’importanza del trofeo basta scorrete l’elenco dei campioni che hanno vinto la gara: Sir Thomas Sopwith, Garfield Wood, Stefano Casiraghi e Fabio Buzzi.

Negli ultimi anni si è perso interesse per la motonautica, l’ultimo titolo assegnato nel 2011, vinto dal pilota tedesco Markus Hendricks.

Un Trofeo dedicato a costruttori, proprietari e conducenti di barche elettriche

Il Royal Motor Yacht Club di Poole, ha pensato bene di farlo rivivere coinvolgendo costruttori, proprietari e conducenti di barche elettriche.

Vediamo le regole. La sfida è aperta a chiunque riesca a completare un percorso offshore di 75 miglia da Poole (siamo nel Dorset in Inghilterra – a Cowes e ritorno nel più breve tempo possibile.

Interessante l’apertura e la libertà. È consentita, infatti, qualsiasi tipologia di barca elettrica, comprese quelle commerciali, militari e da diporto, ma deve avere almeno due posti e due persone a bordo per tutta la sfida.

Il percorso deve essere completato con lo stesso pacco batterie e senza alcuna altra forma di propulsione, carburante o intervento esterno. La sfida avrà un tempo limite minimo e dovrà essere percorso in una sola giornata. Se necessario, sarà consentita la ricarica per un massimo di quattro ore presso una struttura di ricarica rapida a Cowes. Insomma per vincere conviene studiare bene il percorso e i tempi di ricarica.

La sfida sarà gestita e monitorata dal RMYC, che nominerà cronometristi, osservatori del percorso e ufficiali di partenza e di arrivo.

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario scrivere agli amministratori del trofeo: a questo indirizzo e-mail Harmsworthtrophy@outlook.com.