Hanno staccato il cavo della mia Zoe dalla colonnina

Hanno staccato il cavo della mia Renault Zoe dalla colonnina che aveva terminato la ricarica da 38 minuti, un tempo consentito: perché? Vaielettrico risponde.

Perché hanno staccato il cavo? La ricarica era finita da 38 minuti, ero ancora nei tempi

“Desidero condividere con voi un episodio accaduto mentre ero in centro città per lavoro, un’esperienza che potrebbe essere utile per altri utilizzatori di auto elettriche. Arrivato in zona con il 7% di batteria, ho parcheggiato presso una colonnina CCS2 da 50kW vicino alla mia destinazione. E ho messo l’auto in carica (Zoe R135), con l’intenzione di raggiungere circa l’80% prima di ripartire. Tuttavia, il mio impegno lavorativo si è protratto più del previsto, e la carica è proseguita fino al 100% in 1 ora e 29 minuti. Sono tornato a recuperare l’auto 38 minuti dopo la fine della ricarica, entro i 60 minuti di sosta consentiti dalla normativa. Con sorpresa, la spina CCS2 era scollegata e reinserita nella colonnina, mentre lo sportello di ricarica dell’auto era rimasto aperto. Questo significa che qualcuno, in mia assenza, ha rimosso il cavo dall’auto. Tale situazione mi ha esposto a possibili sanzioni da parte della Polizia Locale. O, peggio, addirittura alla rimozione del veicolo, nonostante fossi nei limiti di tempo previsti dalla legge“.

Vedo due scenari più possibili per quel che mi è accaduto: lo sblocco è automatico e…

1) Un automobilista con auto dalla ricarica veloce (per esempio Tesla con OBC da 150kW) aveva urgente bisogno di ricarica. E ha scollegato la mia auto, salvo poi rendersi conto che la colonnina eroga 50kW, insufficienti per il suo veicolo. 2) Un passante ha deciso di fare il giustiziere, scollegando la mia auto a ricarica conclusa, senza verificare se fossi nei tempi previsti. Indipendentemente dal motivo, il problema principale è che la mia auto non ha la possibilità di impedire lo sblocco automatico della presa CCS2 al termine della carica. Cosa che non avevo mai considerato un rischio fino a oggi. Comprendo la frustrazione di chi desidera caricare senza attese, o colga l’occasione per punire comportamenti odiosi. Ma è importante evitare di prendere iniziative che mettano in difficoltà altri automobilisti rispettosi delle regole. Se la Polizia avesse rimosso la mia auto, dimostrare la mia innocenza sarebbe stato complesso e probabilmente oneroso. È essenziale sensibilizzare gli utenti sulle corrette pratiche di utilizzo delle colonnine e sull’importanza di non agire d’impulso. Grazie per il lavoro di informazione che svolgete“. Patrick Ottoz