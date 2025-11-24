Hanno riaperto gli incentivi? Lo dice il Corriere…

Hanno riaperto gli incentivi? Un lettore ha letto la notizia sul sito del Corriere e ci chiede se effettivamente c’è un link a cui collegarsi per la richiesta. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Hanno riaperto gli incentivi? Non trovo il sito per collegarmi…

“Cari amici di Vaielettrico, vi scrivo per sapere se mi confermate che riapre il sito per richiedere l’incentivo da 11 mila euro. Sono rimasto escluso dalla tornata precedente perché i fondi erano già esauriti. O almeno così diceva il sito del Ministero dell’Ambiente al link che voi stessi avevate pubblicato. Ora ho visto un articolo del Corriere della Sera secondo il quale c’è di nuovo la possibilità di richiedere il voucher. Nel mio caso per rottamare una vecchia Ford Fiesta. Ma non riesco a trovare la pagina web in cui chiedere questo famoso voucher con il quale andare poi dal concessionario: dove sto sbagliando? Grazie per l’aiuto che mi potrete dare e complimenti per il sito”. Marco Cardinaletti

Per il momento sul sito del Ministero è tutto fermo, ma ci sono voucher non validati per 96 milioni da assegnare

Risposta. Abbiamo letto l’articolo del Corriere, con una certa sorpresa. In effetti sul sito del Ministero alla voce “Scadenza Voucher” campeggia una scritta che recita: “Si ricorda che ciascun voiucher mantiene validità per 30 giorni dalla data di emissione. Alla scadenza del periodo indicato, l’eventuale plafond non utilizzato sarà nuovamente disponibile. Eventuale plafond non utilizzato sarà nuovamente disponibile a partire dalla mattina del giorno 23 novembre 2025”. Peccato che, accedendo come persona fisica per fare la richiesta di voucher, il ministero stesso avverta che “tutte le risorse risultano al momento prenotate”. Con l’invito a consultare periodicamente la diponibilità consultando la pagina “Plafond“. A quest’ultima pagina il Ministero avverte che del totale a disposizione resta non utilizzata solo la somma di 4.517 euro. Insufficiente anche per finanziare una sola auto. In soldoni, quindi: i quattrini rimasti per i voucher inutilizzati non sono ancora stati messi a disposizione. La data 23 novembre non è stata rispettata. E bisogna stare all’erta per capire quando ci sarà questo benedetto secondo giro. Al momento risulta non validato il 16,1% delle richieste, pari a circa 96 milioni di euro.

