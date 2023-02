Hanno pochi difetti le EV, ma quando succede…Le statistiche dicono che, essendo molto meno complesse delle termiche, le elettriche sono in genere più affidabili. Ma quando qualcosa va storto i tempi per rimediare sono troppo lunghi, come testimoniano questi tre casi. Non vogliamo gettare la croce addosso a nessuno e da casi isolati non vanno tratti giudizi sommari. Ma è giusto sottolineare il problema delle reti di assistenza, ancora poco attrezzate.

Hanno pochi difetti le Ev, ma…/ Matteo e la Corsa-e ( 1 )

“E ra il 27 Luglio 2022 e mi stavo recando al lavoro

percorrendo la strada principale del mio paese a circa 30-40 Km/h. Quando a un certo punto la macchina ha preso ad andare a strattoni per poi inchiodare e bloccarsi poco prima di una rotonda. La batteria dell’auto era poco sotto il 70%, era un giornata mite e l’auto fino a quel momento si era sempre comportata bene. Sul quadro, a macchina ferma, compare il messaggio “Anomalia sistema di trazione elettrica: fermarsi e leggere la Guida d’uso“. Non c’è stato modo di rimettere l’auto in moto nuovamente, al che ho dovuto piazzare i triangoli d’attenzione a chiamare il carro attrezzi mediante il servizio Opel. Purtroppo sotto il periodo estivo, fra chiusura dei magazzini e a breve anche dell’officina a malapena riesco ad avere dopo 1 settimana l’esito che “il motore elettrico è fuso“. E che quindi mi spetta un auto sostitutiva.. .”.

“Continuo a pagare le rate, senza l’auto 200 giorni”

“ I tempi di ripristino sono al momento sconosciuti. L’auto in se è in garanzia…. Il primo motore sostitutivo arriva per la metà di ottobre, ben sperando di risolvere il problema e invece le speranze si infrangono. Il motore non avvia la vettura. Nonostante i tecnici Opel si siano collegati da remoto, l’ECU (che ancora oggi non ho capito che componente sia) non è più programmaibile… bruciata. Al che si rende necessario ri-ordinare un secondo motore. Le notizie successive arrivano la seconda settimana di Dicembre. Il servizio Opel mi informa che l’ordine del secondo motore è stato annullato in quanto i codici sono cambiati: andrà ordinato un altro motore... A oggi 17 Febbraio dopo più di 200 giorni l’auto è ancora ferma e da Opel nessun feedback. Ho provato più volte mediante il Servizio clienti, senza avere modo di parlare con qualcuno che sapesse cosa succede o mi venisse incontro. Da Agosto per ben 7 rate da 325€ (2.275€ in totale) il sottoscritto i soldi li ha sempre versati, pur non avendo nulla in mano “. Matteo Magri

Hanno pochi difetti le Ev, ma…/ Saverio e la ID.4 VW ( 2 )

“Sono (ancora per poco) proprietario di una VW ID.4 versione pro con batteria 77 kWh acquistata semestrale. La vettura ha presentato quasi da subito molte problematiche, tra cui lo spegnimento dello schermo centrale, l’impossibilità (inizialmente) di collegare la rubrica del telefono all’autovettura. E un grave rallentamento nell’infotainment, che spesso andava in blocco, dovendo resettare lo schermo centrale. Tale ultima problematica si è anche presentata durante un viaggio in Italia con mio figlio. Per cui sono rimasto senza indicazioni stradali del navigatore in quanto, peraltro, la vettura non mi permetteva di disattivare il bluetooth, che veniva continuamente riattivato (!). Inoltre, durante il periodo estivo la guarnizione dello sportello posteriore sinistro si è staccata dalla lamiera (per il caldo) dovendola reincollare in concessionaria (!!!). I finestrini, nel richiuderli, si bloccano riaprendosi senza alcun motivo. Proprio a seguito di questo problema, alcune volte nella chiusura automatica con la chiave tenendo, i finestrini si sono riaperti. Ritrovando la macchina nel parcheggio con i finestrini aperti (!)“. “Lunghi fermi auto e ripetuti problemi all’interno” …ho portato nuovamente la vettura in concessionaria per lasciarla per ulteriori richiami. Non da ultimo quello del cambio di alcune celle della batteria, che ad oggi non può essere ancora eseguito. Perché, a quanto sembra, le concessionarie non hanno a disposizione lo strumentario per la lavorazione e dovranno essere aggiornati i tecnici dell’officina!!!. Rimanevo pertanto nuovamente senza la mia vettura per ulteriori oltre due settimane utilizzando l’auto sostitutiva (VW ID.5). Nell’uso di quest’ultima notavo che mi riconosceva (al contrario della mia) quando entravo in auto. E qualche settimana fa, al passeggero anteriore, nel mettere la cintura (una donna) praticamente si frantumava in pezzettini il fermo della cinta che blocca l’asola che immetti nel blocchetto del sedile. Da ultimo proprio oggi nell’aprire il portellone posteriore cadeva un pezzo in plastica rigida. Avendo anche inviato a mezzo PEC comunicazione direttamente in VW ad oggi non ho assolutamente ricevuto alcuna risposta (!!)“. Saverio Turriziani Colonna

Hanno pochi difetti le Ev, ma…/ Marco e la Skoda Enyaq ( 3 )

“S ono il proprietario di una Skoda Enyaq 60. In fase di acquisto mi tranquillizzarono sull’autonomia per il percorso Chianciano Terme – Bologna, che devo fare in quanto prossimo a trattamenti chirurgici importanti. A tal scopo, per maggior sicurezza lo scorso anno richiesi in fase di acquisto sia la batteria aggiuntiva per il riscaldamento che il fast charge (solo questo oltre 500 €). Dopo un anno posso dire che sul suddetto percorso all’andata non ci sono problemi, se tieni una velocità di 100km/h (velocità media di tutto il viaggio 75 km/h). Se in autostrada mantieni 110 arrivi arrivi quasi a secco (questo senza il clima acceso) per il ritorno devi stare per forza sui 100 altrimenti non arrivi a casa. In inverno mi devo in ogni caso fermare al “Valdichiana village ” per ricaricare. Problema più importante rilevato : il fast charge pubblicizzata fino a 120 kW non ha mai funzionato (nemmeno dopo l’aggiornamento). Massima potenza sulle colonnine Ionity ( in tutte le stagioni) 40/45 kW. Ho chiesto spiegazioni più volte “ .

“La ricarica non supera mai i 50 kW, altro che 120”

“ Ho chiesto spiegazioni più volte, ma nulla. Fino a quando in officina mi hanno mostrato e poi ripreso dei documenti interni dove in sostanza c’è scritto che la carica massima con il fast charge è 50 kW. Quindi la pubblicità dei 120 è a mio avviso ingannevole. Di ciò non vengono forniti documenti ufficiali: post-controllo mi è stato fornito un laconico documento, dove è scritto che il test di ricarica non ha rilevato anomalie. Mi chiedo: per tutta la durata di questa vettura dovrò perdere 6 ore tra andata e ritorno da Bologna? Con un’auto a benzina ne basterebbero senza correre 4-5. Da aggiungere un’ora, anziché 20 minuti per la ricarica, fuori autostrada. Senza considerare che il sistema di navigazione è pessimo, persino dopo l’aggiornamento. E il line assistant non entra in funzione sotto i 65 km/h ( se a qualcuno viene un infarto in una zona 50 deve accelerare anziché frenare? ). Il sistema inoltre non carica la rubrica telefonica e bastano due schizzi di fango o neve per mandare momentaneamente in tilt il frontal assistant “ . Marco Pinzi

