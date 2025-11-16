Hanno cambiato le regole in corsa per gli incentivi, ricorso!

Hanno cambiato le regole in corsa per gli incentivi. E i tanti che si sono attenuti a quanto stabilito inizialmente non hanno presentato domanda. Salvo poi…È quanto ci scrive Manuel, che ora caldeggia un ricorso. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Hanno cambiato le regole, e chi le aveva rispettate è rimasto tagliato fuori

“V i scrivo perché state menzionando molte richieste evase da Sogei per il bonus acquisto auto elettriche concesse ai secondi intestatari. Io la mattina del 22 avrei potuto fare richiesta, ma non ho proceduto perché il decreto enunciava che spettava solo al primo intestatario. E sono sicuro come me non avranno proceduto in molti. È un’ingiustizia e visto che la Sogei ha aggiunto la faq 35 solo dopo aver esaurito i fondi, penso che si debba agire in qualche modo nei confronti dello Stato. Che cosa ne pensate? Saluti“. Manuel Musto

Il pasticcio c’è stato, vediamo se qualche associazione andrà al TAR