Hankook iON FlexClimate: uno pneumatico per sempre?

Hankook iON FlexClimate. Il Lago di Garda fa da sfondo al VIDEO-TEST di Paolo Mariano che, a bordo di Tesla Model Y, mette alla prova questi nuovi pneumatici.

Hankook iON FlexClimate: all season per le elettriche

In un periodo in cui molti automobilisti hanno da poco effettuato il cambio stagionale delle gomme, chi possiede questi pneumatici può stare tranquillo. Sono pensati per essere utilizzati tutto l’anno. Gli Hankook iOn FlexClimate rappresentano un passo avanti significativo nel settore degli pneumatici all season, specificamente progettati per le auto elettriche. Realizzati partendo dal foglio bianco, combinano il meglio delle tecnologie disponibili per affrontare diverse condizioni climatiche e stradali. Tra le principali sfide superate dai tecnici Hankook, spiccano il miglioramento delle performance sul bagnato e l’ottimizzazione della resistenza al rotolamento. Cruciali per garantire sicurezza e longevità.

Caratteristiche innovative, con nuova mescola e geometria dinamica…

La progettazione di questi pneumatici si è concentrata su diversi aspetti tecnici. Una nuova mescola e una geometria dinamica del battistrada migliorano l’aderenza su superfici bagnate. E riducono la resistenza al rotolamento. Il rinforzo della spalla e del battistrada aumenta la direzionalità e uniforma la superficie di contatto con l’asfalto. Migliorando le performance nel tempo e la durata. L’inserimento di materiali fonoassorbenti all’interno degli pneumatici e una lavorazione attenta del disegno del battistrada riducono al minimo il rumore. Migliorando il comfort di guida, specialmente alle alte velocità. Il percorso di test scelto da Mariano è stato ideato per simulare le condizioni variabili che si possono incontrare durante l’anno. Partendo da Rovereto, passando per Cavalese fino al Passo Sella e ritorno. Un tragitto di circa 300 km ha incluso diverse temperature e condizioni climatiche, dalla calura estiva ai climi freddi e bagnati delle altitudini montane.

Hankook iON FlexClimate: dal Garda al Passo Sella…

Durante il test, gli pneumatici Hankook hanno dimostrato una grande capacità di adattamento e controllo. Anche su strade bagnate e in condizioni climatiche avverse, la Tesla Model Y si è mantenuta stabile e sicura. Gli Hankook iOn FlexClimate si confermano una scelta innovativa e affidabile per chi possiede un’auto elettrica. La loro progettazione avanzata e le prestazioni versatili li rendono ideali per affrontare con sicurezza e comfort ogni condizione stradale e climatica. Senza l’assillo del cambio gomme ad aprile e novembre. Questi pneumatici dimostrano come la tecnologia possa rispondere efficacemente alle esigenze moderne. Anche per chi ha poco tempo per la manutenzione dell’auto, considerando però l’affidabilità e la sicurezza delle gomme un pre-requisito.