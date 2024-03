Hankook iON, ecco le gomme esclusive per auto elettriche

L’azienda sudcoreana Hankook ha sviluppato una gamma esclusiva di pneumatici per auto elettriche. La famiglia iON punta su tecnologie avanzate per rispondere ai requisiti unici delle EV, ottimizzandone le prestazioni. Focus sul nuovo iON FlexClimate all-season.

Di solito quando si parla di auto elettriche i primi temi toccati riguardano quasi sempre le performance del motore, i livelli di autonomia delle batterie o i sistemi di ricarica. C’è un particolare, tuttavia, su cui ci si sofferma sempre molto poco ma che nel concreto ha una sua rilevanza: il ruolo degli pneumatici.

Lo sviluppo della mobilità elettrica su strada sta infatti coinvolgendo con maggiore forza anche il settore di chi produce gomme per auto, realtà sempre più attente a sviluppare prodotti idonei a questa nuova tipologia di vettura.

Hankook studia le auto elettriche



Il brand internazionale Hankook già da un paio di anni ha lanciato la sua prima famiglia di pneumatici specifici per auto full electric ad alte prestazioni. Si chiama iON ed è appositamente pensata per rispondere ai requisiti richiesti da vetture che hanno peculiarità differenti rispetto alle tradizionali endotermiche.

Auto che oltre ad essere silenziose e a non inquinare, pesano mediamente di più per via delle batterie e sfruttano curve di coppia elevate dei propulsori per garantirsi accelerazioni molto decise. Tutte caratteristiche che si riflettono in sollecitazioni importanti sulle ruote.

Da qui la scelta di Hankook di sviluppare pneumatici ad hoc, che, sfruttando varie tecnologie innovative, puntano a garantire ai veicoli elettrici prestazioni ottimali. Quindi, gomme non solo capaci di sorreggere un peso complessivo superiore (fino al 30% in più rispetto alle auto standard), ma anche di mantenere un’aderenza sicura alle elevate accelerazioni e frenate, una minima rumorosità e una tenuta duratura nel tempo. In più, pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento, per ridurne l’usura e risparmiare anche in termini di energia, a tutto vantaggio dell’autonomia.

“L’ideazione della gamma iON – afferma Jason Soo Lee, Amministratore Delegato di Hankook – affonda le sue radici nel Motorsport: le tecnologie originariamente impiegate per la creazione dei nostri pneumatici di Formula E sono state riadattate e contestualizzate alle esigenze dei veicoli elettrici comuni. Gli pneumatici iON sono il risultato di un processo di sviluppo che conta l’utilizzo di ben 58 tecnologie brevettate”.

iON FlexClimate, l’ultimo arrivato per tutte le stagioni

Dopo aver lanciato sul mercato europeo la prima gamma di pneumatici estivi (Hankook iON evo) ed invernali (Hankook iON i*cept) per auto elettriche, Hankook ha recentemente completato la famiglia iON con un ulteriore modello estivo (iON ST AS) e soprattutto con il nuovo iON FlexClimate. Si tratta del primo pneumatico All-season della serie, disponibile in varie misure e dimensioni (per cerchi da 17” a 21”), adatto anche per i SUV elettrici, strutturato per fornire alte prestazioni in ogni condizione climatica.

La principale caratteristica di questo nuovo pneumatico è la presenza di speciali lamelle interconnesse 3D nel battistrada, studiate per garantire la migliore aderenza su strade asciutte, bagnate e in caso di neve leggera. Prestazioni ottenute anche grazie alla nuova mescola (ProGrip) del battistrada, che sfrutta una combinazione di materiali avanzati ed ecologici.

In questo senso, la sostenibilità è un concetto chiave alla base di tutti i pneumatici iON creati da Hankook. Nel modello FlexClimate, ad esempio, è presente una mescola ad alto contenuto di resina naturale oltre ad oli speciali che permettono una migliore resa chilometrica.

Come sottolinea Jason Soo Lee, “Hankook si impegna ogni giorno per aumentare l’utilizzo di materie prime rinnovabili e riciclabili all’interno dei suoi prodotti, compresi gli pneumatici iON, promuovendo un processo di minimizzazione dello spreco di risorse durante la produzione, al fine di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.

Per realizzare i nostri prodotti utilizziamo infatti oli di origine vegetale per la mescola del battistrada, ricaviamo la silice dalle ceneri di scarto del riso e usiamo gusci di anacardi per la resina a base biologica. Lavoriamo con tecnologie che riducono l’impatto ambientale nell’ambito dell’intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione fino allo smaltimento”.

Un concentrato di tecnologie avanzate

Il processo di sviluppo della gamma iON ha visto l’utilizzo della “Tecnologia di Ottimizzazione Virtuale” di Hankook, un sistema basato sull’IA per simulare e realizzare prestazioni quanto più ottimali possibili. In questo senso, il quadro delle tecnologie applicate al pneumatico iON FlexClimate è in effetti particolarmente ampio e diversificato.

Per fornire al veicolo elettrico maggiore aderenza e resa chilometrica in tutte le condizioni climatiche (tecnologia iPerfect), insieme alle già citate lamelle 3D, troviamo nella gomma anche una combinazione tra una speciale cintura in fibra aramidica ultraresistente, che migliora le prestazioni di sterzata, e il Grip Boost che potenzia la rigidità dello pneumatico in curva (+20%).

Hankook ha poi strutturato il battistrada in modo che la trazione sia efficiente anche sul bagnato o sul nevischio e che la pressione al suolo sia distribuita in maniera quanto più uniforme possibile (iSuperMileage). A tutto vantaggio della tenuta dello pneumatico nel tempo. Meno usura porta infatti a più chilometraggio ma anche a meno sostituzioni e quindi anche ad un risparmio nei costi.

Interessante poi la tecnologia iExtremeLightness, che conta su un sistema avanzato di mescola per ridurre al minimo la resistenza al rotolamento degli pneumatici. Con riflessi positivi anche sull’autonomia delle batterie.

“La bassa resistenza al rotolamento dei nostri pneumatici iON risulta essenziale – afferma Jason Soo Lee – poiché può aumentare fino al 6% l’autonomia per carica della batteria di un veicolo elettrico, permettondo di percorrere fino a 30 km in più rispetto ad uno pneumatico convenzionale”.

Infine, Hankook ha posto l’attenzione anche sulla rumorosità della gomma, di fatto l’unico “suono” percettibile in una vettura elettrica. Con la tecnologia iSoundAbsorber questa viene ulteriormente ridotta (-6 decibel), applicando all’interno dello pneumatico uno speciale materiale fonoassorbente e sfruttando speciali scanalature a zig zag sul battistrada.

Obiettivo sostenibilità

Punto di forza della famiglia iON è il fatto che sia stata sviluppata esclusivamente per i veicoli elettrici. È quindi un progetto partito da zero, non si tratta di pneumatici già esistenti e poi perfezionati.

L’ultimo arrivato iON FlexClimate All-season va a completare una gamma ampia, comprensiva sui mercati internazionali di due pneumatici estivi (iON Evo e il nuovo iON ST AS) ed uno invernale (iON i*Cept). Tutti declinati anche in versione SUV.

“Il nostro obiettivo – conclude l’AD Jason Soo Lee – è quello di rendere disponibili i nostri prodotti in più misure possibili, al fine soddisfare le richieste del mercato. Puntiamo ad adattare ulteriormente le proprietà dei nostri pneumatici ai requisiti previsti per i veicoli elettrici.

Vogliamo contribuire in maniera attiva allo sviluppo di una mobilità più sostenibile, migliorandone l’esperienza vissuta: iON è la chiave per raggiungere tale obiettivo”.

