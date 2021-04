Hai una wall box a casa? Ricarico da te e pago con la app

Hai una wall box a casa? Puoi metterla a disposizione di altri automobilisti con una app che gestisce prenotazione e pagamento. L’Airbnb della ricarica.

Hai una wall box? Così puoi farla fruttare (in UK)

L’idea è nata in Inghilterra e continua a svilupparsi. È stata Zap-Map, una società che fornisce localizzazione delle colonnine tramite app, a creare la sezione Zap-Home, dedicata appunto alle ricariche private. In pochi mesi i proprietari aderenti al servizio sono diventati circa 1.200. E ora se aggiungono altri 800 grazie all’accordo con JustPark, una app che gestisce una sua comunità di proprietari che già metteva in rete parcheggi privati. E che ora offrono anche le wall box.

Con la notizia dell’accordo è stato lanciato un appello, a chi dispone di una ricarica, in garage o in cortile, a renderla disponibile anche a terzi, quando non occupata. Ovviamente guadagnandoci rispetto al prezzo pagato per l’energia. L’intesa con JustPark sarà operativa da giugno, dando ai proprietari il tempo di dare una sistematina agli spazi in cui accoglieranno i “clienti”. Si tratta di un’iniziativa che può risultare molto utile nelle zone più decentrate, meno servite dai grandi network perché meno appetibili.Guardi la app e vedi se in zona c’è qualcuno che ha aderito a Zap-Home. E magari ti fai offrire anche un buon te.

2 mila ricariche da aggiungere alla rete di Zap-Map

Anthony Eskinazi, fondatore e CEO di JustPark, spiega: “È normale pensare che la proprietà di un veicolo elettrico oggi sia ristretta a persone abbastanza fortunate da avere il proprio spazio in cui caricare. Abbiamo bisogno di soluzioni che consentano a tutti i conducenti di veicoli elettrici di rifornire facilmente e in modo affidabile la propria auto. Senza costringerli a fare affidamento solo sui caricatori del centro città. Ospitando la nostra comunità di proprietari di punti di ricarica su Zap-Map, assicuriamo che quante più persone abbiano accesso a una ricarica affidabile e conveniente”. Nel Regno Unito, Zap-Map conta circa 150.000 utenti al mese, con una flotta in rapida crescita di circa 240.000 auto elettriche pure e 260.000 ibride plug-in. L’app aiuta a individuare e ora prenotare i punti di ricarica e supporta anche la pianificazione del percorso per i viaggi più lunghi. Hai una wall box? Falla fruttare…

