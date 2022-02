Ha una Panda e una Zafira, conviene passare all’elettrico?

Ha una Zafira e una Panda, conviene passare all’elettrico? Ce lo chiede Matteo, un lettore che vive in campagna. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla nostra mail info@vaielettrico.it.

Ha una Panda e una Zafira e fa pochi km

“H o voglia di passare a mobilità elettrica, ma non so se faccia al mio caso. Vivo in campagna, in famiglia ho 2 auto. Una Zafira monovolume a 7 posti vecchiotta a metano (ho una famiglia medio grande, e parenti che vivono all’estero quando vengono fa comodo viaggiare insieme). Ed una Panda a benzina semi-nuova (40.000 km). Entrambe sono poco utilizzate, perché mia moglie segue i bimbi e non usa molto l’auto, i viaggi sono corti: solo spesa e portare in giro i bimbi, in totale sono 2 o 3 a settimana. Quindi fa pochi km all’anno. Mentre io lavoro principalmente in trasferta, tra primavera e autunno uso la mia auto un giorno a settimana, per metà autunno e inverno la uso tutti i giorni per andare in ufficio. Come logica cambiare l’auto più vecchia avrebbe precedenza. Ma lo scarso utilizzo e i costi altissimi delle alternative a 7 posti elettriche, unita all’inesistenza dell’usato per quella categoria, mi scoraggiano. Avrei pensato di cambiare la Panda con una Twizy, ma l’uso principale é in inverno e il mio tragitto è in gran parte per strada extra urbana secondaria. In pratica: 30km/giorno, in totale 6.000 km/anno “ .

Ha una Panda e una Zafira e ora pensa a una Renault Twizy

“ Per l’idea che mi sono fatto, i risparmi dovuti alle auto elettriche nuove arrivano principalmente da chilometraggi medi ed alti. Perché di fatto si rientra delle spese su carburante e manutenzione. A me piacerebbe molto cambiare la mia auto solo perché è la cosa più giusta, ma per il mio caso sembra che l’economia vada contro. Facciamo due conti. Ho una Panda che ha un valore di 5.000€ e spendo 680€ all’anno di benzina. Una Twizy nuova con batteria di proprietà va a 13.000€ , gli 8.000€ di differenza ritornano in cassa se va bene in 14 anni. in questo caso l’unica convenienza sarebbero bollo e assicurazione. Se prendessi la batteria a noleggio avrei un prezzo simile alla benzina. Se invece trovassi un usato allora si comincerebbe a ragionare, vero? Ma mi troverei a viaggiare al freddo con la Twizy: una e-Up sarebbe soluzione migliore? Magari cercando l’occasione? O aspetto qualche anno che arrivi la crisi di mezza età, convinco la moglie a tornare al lavoro e mi faccio una Tesla Model X? “. Matteo Ricci.

L’alternativa più economica? La Dacia Spring costa circa …