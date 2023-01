Ha senso aspettare la BYD Atto 3? Mirko, un lettore romagnolo, chiede informazioni su una delle elettriche cinesi più attese, un Suv. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

“Salve e complimenti per gli utili e competenti contenuti. Ho un impianto fotovoltaico e vorrei acquistare la mia prima auto elettrica. Il mio budget è 35.000 euro + incentivi. La vorrei con bagaglio capiente. Quali modelli considerare? Ha senso attendere la BYD Atto3?“. Mirko Gnani, Forlì.

Suv ben fatto, ma con 420 km di autonomia

Risposta. Nei media internazionali c’è un certo interesse per la Atto 3, la prima auto progettata utilizzando la nuova e-Platform 3.0. È la rivoluzionaria base tecnica su cui scommette il colosso cinese BYD, con tecnologia delle batterie “a lama”, integrate nella carrozzeria e ritenute tra le più sicure del settore. Sappiamo che quest’anno arriverà in Italia, ma non a che prezzo. Anche se i 35 mila euro più bonus di budget di Mirko dovrebbero bastare. Diciamo subito che l’autonomia è in linea con i modelli occidentali più efficienti. Un dato di tutto rispetto, tenuto conto che sui consumi incidono l’aerodinamica di un veicolo a ruote alte e il peso non indifferente. Questi sono i principali dati tecnici della BYD Atto 3. Motore: 150 kW di potenza e 310 Nm di coppia massima, con trazione anteriore. Ricarica: fino a 90 kW nelle colonnine DC e 7 kW nelle AC. Sicurezza: 5 stelle (il massimo) nei crash-test EuroNCAP.