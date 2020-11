Ha ridotto così una Tesla Model 3 ed è fuggito

È successo martedì 17 novembre a Corvallis,. Alle alle 10,18 la Polizia locale ha ricevuto una chiamata per un incidente stradale con un solo mezzo coinvolto. Come da prassi negli Usa, gli agenti agentisu Facebook un dettagliato resoconto dell’intervento. Spiegando che, giunti sul posto, si sono trovati davanti acompletamente distrutta ai bordi della strada.

Un involontario crasi-test (superato)

L’urto è stato terribile, roba da film dell’orrore: l’auto ha travolto prima un palo, per poi colpire e abbattere due alberelli e una cabina telefonica. Frammenti delle batterie e del motore della Tesla, un modello del 2019, sono state lanciate in aria, finendo in due case. Uno è finito sulle ginocchia di una persona, un secondo su un letto, incendiando le lenzuola. Non solo: una ruota è volata in aria con tanta forza da finire contro un altro appartamento danneggiando i tubi dell’acqua, con una vistosa fuoriuscita.