Ha ragione Linus, l’auto è solo diesel o benzina, l’alternativa dell’elettrico è un fallimento che non ci possiamo permettere. Parola di Roberto, lettore genovese. Vaielettrico risponde. Potete inviare le vostre mail a info@vaielettrico.it

Ha ragione Linus, il surplus di consumi delle elettriche farà aumentare le bollette

"Vorrei fare alcune considerazioni negative sulle auto elettriche. Agganciandomi a quanto asserisce Linus. Egli afferma che le auto elettriche inquinano, ma poi non argomenta la sua affermazione probabilmente per mancanza di conoscenza in materia. Si sofferma, a mio avviso, fuori luogo, soltanto sulla scomodità dello stop ricarica. La macchina elettrica è inquinante, piu del diesel perché la corrente che giunge nelle nostre case o nelle colonnette di ricarica viene prodotta da combustibili fossili. Avremo l'aria un po più pulita a Milano e poi magari concentrazioni tossiche nelle vicinanze delle centrali. Per non parlare del fatto che il surplus di domanda di corrente ne aumenterà i costi delle bollette elettriche di tutte le famiglie. Sarebbe giusto che quei costi li caricassero e li facessero pagare a chi possiede un'elettrica, tanto può permettersi di spendere 35.000 euro o forse più per comprarsela".

E le batterie dove le smaltite? Le sotterrate in Africa? Il vostro è falso perbenismo

E le batterie come le smaltiscono? Le sotterrano? O le portiamo in Africa cosi regaliamo a quei poveri cristi parte dei nostri problemi? Io continuero ad essere un purista. Le auto o sono diesel o benzina. Non rovinano l’ambiente e non fanno venire lo tsunami come invece si cerca di far credere. Prima di parlare bisognerebbe capire cosa ci passa ogni giorno sopra la nostra zucca. Aerei di ogni genere che bruciano tonnellate di ossigeno. Ma quelli passano distanti, diranno i bambinelli un po’ viziati da auto elettrica. Li definisco cosi perché, nascosto dietro il falso perbenismo, c’è il mancato pilota di Formula 1 che deve dimostrare a tutti i costi quanto sia bruciante il suo giocattolo sullo 0/100. E quanto vada veloce in autostrada senza bruciare neanche una goccia di sacra e santa benzina. Non posso permettermi l’auto elettrica, ma se un giorno potessi non me la comprerei per le ragioni appena enunciate. Roberto Traverso (Genova)

EV o no, i consumi di energia sono in costante calo

Risposta. Che dire? Solo grazie per avere riassunto in queste righe tutti i luoghi comuni che circolano tra i detrattori dell'auto elettrica. Tipo: i consumi aumenteranno e il conto lo pagheranno tutti gli italiani sulla bolletta di casa. NON È VERO. Come certificato mensilmente da Terna, utilizziamo sempre meno elettricità, in giugno il 9,2% rispetto allo stesso mese del 2022. Confermando il trend dei primi 5 mesi dell'anno. "La richiesta è stata soddisfatta per il 43,0% dalla produzione da Fonti Energetiche Non Rinnovabili, per il 44,3% da Fonti Energetiche Rinnovabili e la restante quota dal saldo estero", specifica ancora Terna. Quindi: in realtà la produzione da fotovoltaico, eolico e altre fonti rinnovabili è in costante aumento. E potrebbe crescere molto di più se in questo Paese non ci fossero pastoie burocratiche e beghe locali a bloccare tanti investimenti. L'Enel, non un covo di guerriglieri ambientalisti, fa presente che potremmo arrivare tranquillamente al 70%.

Ha ragione Linus? No, solo insulti e luoghi comuni…

È una bufala anche quella delle batterie che vengono smaltite dove capita. Ovunque stanno nascendo impianti per riciclare i materiali rari contenuti nelle celle, un business virtuoso e redditizio. Ma soprattutto dire che un'auto elettrica è inquinante più del diesel è un balla colossale, smentita da un numero orami infinito di studi indipendenti. Ma la cosa più grave contenuta nella mail del lettore genovese è il disprezzo con cui viene trattato chi guida un'auto elettrica: "bambinelli un po' viziati", "falso perbenismo"… Noi non ci sogniamo di ricambiare con altrettanta intolleranza chi non la pensa come noi.