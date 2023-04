Ha fatto bene la Polizia locale a non rimuovere l’auto che, a Riva del Garda, occupava la piazzola pur avendo terminato la ricarica da ore. È il parere di tre colleghi, che replicano all’ex ispettore di Polizia che ritiene più appropriato il termine di vigili urbani per gli agenti alle dipendenze dei Comuni.

“S ono un agente scelto della Polizia Locale di Garbagnate Milanese. Mi duole leggere le parole di questo “collega” ( siamo colleghi solo quando fa comodo…) che purtroppo non conosce la legge. Si, perché è una legge che regolamenta la Polizia Locale (i vigili urbani sono un retaggio del passato), la 65/1986, che equipara la Polizia Locale alle altre forze di Polizia Statali. Non siamo invece forze dell’ordine, quelle identificate con la legge 120. Ma nel territorio di competenza, siamo agenti di polizia giudiziaria al pari della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Anzi, spesso siamo l’unico presidio. Basterebbe confrontarsi con i colleghi di Milano per vedere quanto fa il Radiomobile tutti i giorni o i vari nuclei in tutta la penisola (Pisa, Genova, Brescia…) “ . Per quanto concerne la mancata rimozione su stallo riservato alla ricarica, non avendo certezza dell’infrazione, bene hanno fatto i colleghi a non rimuovere l’auto. Scusate lo sfogo, ma quando fai un lavoro con passione tutti i giorni e lo vedi sminuire con tanta cattiveria è difficile restare inerti. Grazie per quel che fate per divulgare la mobilità elettrica “. Giorgio Vicari

“E sprimo fermo dissenso per l’articolo da voi pubblicato, lesivo per la categoria della Polizia Locale e fuorviante per i lettori. Mi dispiace constatare così tante inesattezze e luoghi comuni in così poche righe, scomodare morti di mafia lo trovo vergognoso per tutti i poliziotti caduti in servizio. Sarebbe opportuno verificare le informazioni prima di far uscire un articolo, facendo parlare una persona che non conosce né la legge né la categoria. Ed è rimasto a oltre 40 fa. Dire che gli agenti abbiamo commesso dei reati lo trovo azzardato, sia il 328 C.P. che il 323 C.P. parlano chiaro. È evidente che qualcuno ha le idee confuse se se la prenda con agenti che in soli 6 minuti erano lì e hanno cercato di risolvere la problematica nel miglior modo possibile. Effettuare una rimozione e sanzionare non è cosa che si fa a cuor leggero. E se è la prima volta che capita una simile situazione è giusto approfondire prima di commettere errori. Polizia di Stato e Polizie Locali lavorano gomito a gomito ogni giorno per il bene comune “ . Ivan sprimo fermo dissensoda voi pubblicato, lesivo per la categoria dellae fuorviante per i lettori. Mi dispiace constatare così tante inesattezze e luoghi comuni in così poche righe, scomodare morti di mafia lo trovo vergognoso per tutti i poliziotti caduti in servizio. Sarebbe opportuno verificare le informazioni prima di far uscire un articolo, facendo parlare una persona cheEd è rimasto a oltre 40 fa. Dire che gli agenti abbiamo commesso dei reati lo trovo azzardato, sia il 328 C.P. che il 323 C.P. parlano chiaro. È evidente che qualcuno ha le idee confuse see hanno cercato di risolvere la problematica nel miglior modo possibile. Effettuare una rimozione e sanzionare non è cosa che si fa. E se è la prima volta che capita una simile situazione è giusto approfondire prima di commettere errori. Polizia di Stato e Polizie Locali lavorano gomito a gomito ogni giorno per il bene comune. Ivan

“Q uale vecchio comandante di un corpo intercomunale di polizia locale, ancora in servizio, Vi leggo per formarmi un’opinione sui veicoli elettrici. Quanto all’episodio di Riva del Garda, la norma da poco introdotta nel Codice della Strada all’art. 158 prevede che la violazione si configuri nel lasciare che il veicolo permanga nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della ricarica. Correttamente hanno agito i colleghi della polizia locale di Riva se hanno omesso di redigere il verbale in mancanza di una propria constatazione del superamento del tempo consentito. Ma, come si evince dall’articolo: “promettendo di passare un’ora dopo a verificare se l’auto incriminata è ancora lì“. Ricordo che il verbale degli agenti gode di fede privilegiata fino a prova del falso solo qualora sia frutto dell’accertamento e della testimonianza visiva diretta degli stessi sui fatti accaduti. E integranti la fattispecie della violazione. Non so dire (non posseggo un’auto elettrica) se su alcune colonnine siano visibili (da tutti) i tempi di inizio e fine carica. Se non ci fossero, proprio per com’è strutturata la norma, sarebbero utili per rilevare le violazioni da parte degli agenti senza dover poi ripassare “ . Fabrizio Materassi

