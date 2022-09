H2Boat si allea con Nuvera per navigare a idrogeno

L’azienda genovese H2Boat ha firmato un accordo con Nuvera Fuel Cells in nome dell’idrogeno di cui si parla spesso come soluzione per la nautica. Sempre che l’idrogeno sia verde, ovvero prodotto da fonti rinnovabili.

Gli italiani stanno sviluppando una soluzione energetica con applicazione marina, il partner è un fornitore di motori a celle a combustibile a idrogeno specializzato nella mobilità su fuoristrada e altre applicazioni.

Il motore Nuvera per H2Boat

L’accordo prevede la fornitura da parte di Nuvera del suo motore a celle a combustibile E-45 a H2Boat per la certificazione di omologazione. Dalla strada al mare. Con obiettivo l’integrazione nel prossimo HP Energy Pack (40kW) di H2Boat.

H2Boat prevede di utilizzare i motori a celle a combustibile della serie E Nuvera per espandere la sua linea di prodotti marini. Questa la finalità della partnership per H2Boat di cui abbiamo scritto in passato(leggi qui). L’azienda ha esordito nel 2020 annunciando di voler utilizzare l’idrogeno nel settore marittimo, iniziando della nautica da diporto.

Collaborazione con l’Università di Genova

H2Boat fa parte di Blueenergy Revolution, società spin off dell’Università di Genova e focalizzata sulla ricerca e sviluppo di sistemi a celle a combustibile, elettrolizzatori e idruri metallici per sistemi mobili e stazionari. L’alimentazione delle barche è a idrogeno ma il sistema è quello della barca elettrica con il pacco batteria.

Fiducioso Thomas Lamberti, Ceo di H2Boat. “Le celle a combustibile sono la prima parte del nostro sviluppo“.

