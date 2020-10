H2Boat, barca a idrogeno autoprodotto che farà il giro d’Italia

H2boat perchè l’idrogeno può far navigare non solo le navi ma pure le barche. La teoria che questa propulsione sia idonea solo ai mezzi grandi e grossi – dai camion alle navi ma pure gli aerei – non sembra trovare d’accordo gli ingegneri di Bluenergy Revolution, spin off riconosciuto dall’Università di Genova e casa madre di H2 boat. Il suo team ha realizzato un sistema buono sia per piccole barche a vela sia per grandi yacht.

Il dimostratore tecnologico _ sul prototipo ci stanno lavorando _ ha riscosso una forte attenzione al Salone di Genova. Fari accesi da parte degli operatori di settore. Calato il sipario sulla fiera abbiamo parlato con Paolo Olivieri, ingegnere gestionale e responsabile commerciale del team.

L’idrogeno si produce a bordo e si fa a meno delle batterie

Il dato caratterizzante è l’Energy Pack ovvero un sistema, realizzato da H2boat, che accumula l’energia per i servizi di bordo e la propulsione tramite un impianto a idrogeno. In questo modo si fa a meno delle batterie sostituite dagli idruri metallici – definiti ” una specie di spugna ” – dove si stocca a bassa pressione l’energia necessaria. Si esaltano i benefici ambientali: “Gli MH occupano un volume ridotto, sono totalmente riciclabili, non richiedono componenti di difficile e costose reperibilità, lavorazione e smaltimento“.

A bordo di H2boat l’elettrolizzatore che ricava idrogeno dall’acqua

Il funzionamento del sistema viene spiegato in modo semplice: “Un elettrolizzatore, azionato dalla corrente elettrica prodotta da una fonte rinnovabile (idrogeneratore, pannello fotovoltaico o generatore eolico), scinde l’acqua in idrogeno e ossigeno. Quest’ultimo è rilasciato nell’aria, mentre l’idrogeno è stoccato”. La fonte primaria di energia per attivare il processo, come conferma l’ingegnere, può essere anche fossile.

Cinque potenze a disposizione: da 1 a 60 kW. Possibile la traversata atlantica

Nel sito internet aziendale l’ingegner Olivieri è definito come “L’ottimista” e sulla capacità di questo sistema di propulsione non si smentisce: “E’ possibile la traversata atlantica”. Si deve far ricorso alle fonti rinnovabili che poi attivano la produzione di idrogeno: “Il nostro è sistema basato su 5 prodotti standard, per abbassare i costi, rispettivamente da 1, 5, 10, 30 e 60 kW – fa l’elenco Olivieri – I primi due sono destinati alla vela, il terzo è a cavallo tra vela e motore; poi per gli yacht i due più potenti”.

Un giro d’Italia a idrogeno

Sulle potenzialità dell’idrogeno c’è abbondanza di scettici, ma il team dei ricercatori di H2boat vuole convincerli con la pratica: “Siamo già al lavoro per il prototipo di prodotto e nel secondo semestre del 2021 abbiamo in programma un giro d’Italia“. Ad idrogeno da Ventimiglia a Trieste utilizzando solo le rinnovabili.

