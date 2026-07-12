GWM rilancia Ora Ballet Cat: nuova vita per il “clone elettrico” del Maggiolino?







Ora Ballet Cat, “clone” elettrico dell’iconico Maggiolino Volkswagen, è venduto in Cina da diversi anni con risultati modesti. Great Wall Motor, proprietario del marchio Ora, ha deciso però di rilanciarlo apportando modifiche al motore. Anche il nome potrebbe cambiare.

GWM rilancia il “suo” Maggiolino

La Ora Ballet Cat è stata lanciata in Cina da Great Wall Motor (GWM) nel 2022 con l’obiettivo di distinguersi per uno stile rétro – in pieno stile Maggiolino VW – e una forte caratterizzazione del prodotto. Tuttavia, in questi anni i risultati commerciali sono rimasti molto al di sotto delle aspettative.

Secondo i dati di mercato cinesi, infatti, in quattro anni il modello ha totalizzato poco più di 8.500 consegne, numeri modesti per uno dei principali costruttori cinesi di veicoli elettrici.

Nonostante ciò, Great Wall Motor ha deciso di investire in un aggiornamento della vettura invece di interromperne la produzione.

Design invariato, motore nuovo

Le prime immagini del restyling mostrano un modello esteticamente molto simile all’attuale. Restano i gruppi ottici tondeggianti, i passaruota pronunciati, il parabrezza quasi verticale e la linea del tetto che richiama chiaramente il Maggiolino. Un’estetica che non a caso ha fatto guadagnare alla vettura il soprannome di “clone elettrico del Beetle”.

L’aggiornamento più importante interessa invece il gruppo propulsore. La nuova Ora Ballet Cat adotta un motore elettrico da 150 kW (201 CV), in aumento rispetto ai 126 kW (169 CV) della versione attuale. L’incremento consente anche di portare la velocità massima da 155 a 180 km/h.

La batteria continuerà a essere fornita da Svolt, società del gruppo GWM, con tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato). Al momento, però, il costruttore non ha ancora comunicato la capacità dell’accumulatore né l’autonomia del nuovo modello.

Cambia anche il nome?

Altra novità interessante, secondo i documenti di omologazione la vettura potrebbe essere ribattezzata Ora 6, seguendo la nuova strategia del marchio, che sta progressivamente abbandonando i nomi ispirati al mondo dei gatti (Good Cat, Lightning Cat, Funky Cat…).

Questa scelta seguirebbe quanto già fatto con il lancio della Ora 5 – modello disponibile anche sul mercato italiano – mentre nei prossimi mesi è atteso anche l’arrivo della Ora 7.

Una possibile sfida europea

Per ora l’aggiornamento riguarda esclusivamente il mercato cinese e Great Wall Motor non ha annunciato un eventuale debutto europeo della nuova Ora Ballet Cat, o futura Ora 6.

Considerando però che il marchio sta ampliando la propria presenza nel Vecchio Continente con altri modelli della gamma Ora, non si può escludere che alcune delle evoluzioni tecniche, a partire dal motore più potente, possano essere adottate anche su future versioni destinate all’Europa.

Ovviamente, la sfida più grande per una vettura dal design così esplicitamente ispirato al Maggiolino sarebbe trovare spazio nei mercati europei senza modifiche di design sostanziali.