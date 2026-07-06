GWM Ora 5, Suv cinese da 36 mila euro







GWM Ora 5: in vendita in Italia un altro SUV cinese, lungo 4,47 metri. Disponibile in versione benzina, ibrida o elettrica (da 36 mila euro).

GWM Ora 5: autonomia 435 km, batteria 58 kWh

Anche i costruttori cinesi (in questo caso Great Wall Motor) confermano che la differenza tra auto a benzina ed elettriche è sui 9-10 mila euro. Almeno in questa fascia di mercato. L’Ora 5 a benzina parte infatti da 26.950 euro, contro i 36 mila dell’elettrica. Che però è più potente, avendo un motore da 204 Cv, contro 160 della versione termica base. E monta una batteria da 58,3 kWh per un’autonomia fino a 435 km nel ciclo combinato WLTP (603 km nel ciclo urbano). Con ricarica in corrente continua dal 10 all’80% in circa 30 minuti e funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. Il prezzo è competitivo? Ovviamente è appesantito dai dazi sulle elettriche cinesi, ma in questa categoria di veicoli (segmento C) se la batte bene con la concorrenza europea. Su quale versione punterà Great Wall Motor? Benzina, ibrida o elettrica? In questa fase anche i cinesi sembrano battere soprattutto sull’ibrido, con ottimi risultati. Con prezzi molto più attraenti (in questo caso si parte da 28.600 euro)

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