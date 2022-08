Guido una Jeep plug-in, ma la convenienza dov’è?

Guido una Jeep plug-in aziendale e ne sono soddisfatto, ma non riesco a vederne la convenienza rispetto alla benzina, ci scrive Matteo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno alla mail info@vaielettrico.it

Guido una Jeep… / Per fare 100 km in elettrico spendo €7,5, come a benzina

“C omincio col dire che sono un soddisfatto possessore di Jeep Compass 4Xe aziendale, ibrida plug-in appunto. Ho una wall-box in garage e un impianto fotovoltaico. Riesco a caricare da casa tutti i giorni e le mie percorrenze medie giornaliere mi consentono di viaggiare pressoché sempre in elettrico. Da qui la mia soddisfazione. I dubbi vengono però dalle rare volte che in viaggio sono costretto a caricare l’auto alle colonnine. L’auto ha una batteria da circa 11 KWh (con autonomia dichiarata e reale di poco più di 50km), che si ricarica +o- al costo di 7,5 euro. A benzina, mantenendo lo stesso stile di guida, consumo circa 7,5 litri x 100 km. Con la benzina a 1,9 euro a litro, i costi sono pressoché identici. Mi chiedo pertanto che tipo di mercato possano avere queste auto. Perfetta per me che non ho sostenuto il costo di acquisto maggiorato iniziale e che non ho praticamente costi per ricariche, ma per gli altri? Grazie, vi leggo sempre con grande interesse “. Matteo Cavallini

P.S. “La mia prossima seconda auto (personale) sarà una elettrica!”.

Il risparmio c’è solo se si ricarica a casa

Risposta. È chiaro che, con l'impennata nei prezzi dell'energia, la convenienza a viaggiare in elettrico è diminuita. A questo però si aggiunge la scarsa efficienza delle ibride plug-in, decisamente inferiore a quella delle elettriche pure. Consumare 11 kWh (il costruttore per la precisione ne dichiara 11,4) per fare 50 km, significa avere una percorrenza media di poco più di 4,5 km con un kWh, un dato piuttosto elevato. Anche se il calcolo del costo fatto da Matteo ci sembra un po' arrotondato per eccesso. Le ibride plug-in caricano a potenze piuttosto basse (la Jeep Compass a 7,4 kW) e non ha senso utilizzare le colonnine DC, più performanti e più costose. Ricaricare in AC nelle Enel X Way, le più diffuse in Italia, oggi costa 0,58 euro/kWh: immettere 11 kWh equivale dunque a spendere poco più di 6,3 euro. Diciamo che per le plug-in, ancor più per le elettriche, la convenienza vera c'è se si può ricaricare a casa. E usare le colonnine pubbliche solo saltuariamente, quando si è in viaggio.