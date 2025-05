Guido elettrico e diesel, perché dovrei scegliere o-o?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Guido elettrico e diesel, una Opel Corsa e una Qashqai, perché dovrei scegliere tra le due motorizzazioni? Vanno bene entrambe…È quel che ci scrive un lettore di Vicenza.

Guido elettrico e diesel, Corsa e Qashqai. E non criminalizzo le auto a gasolio

“Guido una Qashqai diesel della quale sono soddisfatto per comfort e consumi. In casa usiamo anche una Opel Corsa elettrica. Ne siamo particolarmente contenti! Abbiamo pannelli solari e Wall box. Posso affermare che non sono un tifoso di parte? Che apprezzo l’efficienza del diesel e quella ancora superiore dell’elettrico? Ho letto la lettera dello sfortunato dipendente dell’azienda produttrice di componenti per motori diesel. Sono molto molto dispiaciuto per lui e tutti i suoi colleghi. Molte Case non producono più motori diesel. Per quel che vale la mia esperienza, trovo che il diesel Euro6 sia ‘pulito’: ad esempio quando parto dal garage non sento più la tipica puzza di una volta. Comprerei di nuovo un diesel…

Credo però che la crisi del diesel non sia l’elettrico o politiche ideologicamente green. La crisi parte dai vari Dieselgate che, motivati o no da scopi commerciali protezionistici, hanno costretto i legislatori a scegliere. Insomma, la causa prima, lo vogliamo o no, sta nella ‘furbizia’ delle Case costruttrici che hanno taroccato i dati per lungo tempo. Ci rimettiamo tutti, costruttori, indotto e consumatori“. Valter Campagnolo, Vicenza

È stato l’autogol dei costruttori ad avviare il tramonto del diesel

Risposta. Condividiamo diversi passaggi di questa lettera, a partire dal fatto che l’inizio della fine per le auto a gasolio è coinciso poprio con il Dieselgate. Vicenda gravissima, che i costruttori hanno pagato molto caro: qualcuno è finito in galera, quella vera, e tutti hanno perso credibilità al tavolo UE che doveva decidere sul tema-emissioni

Sono passati 10 anni e da allora la quota di mercato delle auto a gasolio è andata via calando, fino al 9,8% dei primi 4 mesi di quest’anno, in Italia. E si prevede che calerà ancora, perché si sono affacciate alternative sempre più credibili, per efficienza ed emissioni, come l’ibrido (nelle sue varie forme) e l’elettrico. Non è una guerra di religione, come qualcuno fraintende: è solo il normale evolversi di un mondo che cerca sempre nuove strade. Strade magari meno legate alla totale dipendenza dal petrolio che abbiamo vissuto nell’ultimo secolo, con le consegienze che sappiamo.