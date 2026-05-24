











Guidi una elettrica cinese? Raccontaci come va la tua auto, che cosa ti soddisfa (nel prezzo e ne resto) e che cosa invece non va…

Guidi una elettrica cinese? La tua esperienza è preziosa

Ogni giorno arriva notizia di una nuova marca cinese che sbarca in Italia. Non si riesce a tenere il conto dei brand che hanno iniziato a proporre le loro auto (o macchinette). Astraux, Bontu, BYD, Changan, Denza (primo showroom appena aperto) , Dongfeng, Forthing, GAC Sion, Geely, Jaecoo, Leapmotor, Linktour, Lynk&co, MG, Omoda, Voyah, Xpeng, Zeekr... Per non parlare di chi le auto cinesi le importa per poi abbellirle e marchiarle col proprio come, come DR e Cirelli. A giudicare dai risultati, non c’è nessuna preclusione per le auto che arrivano da Pechino e dal resto della Cina. Tanto che la Leapmotor è di gran lunga la marca di auto elettriche più venduta in Italia. Ma c’è ancora chi non si fida, chi si interroga sull’efficacia della rete di assistenza in caso di problemi. E allora noi vorremmo cominciare a raccogliere le esperienze di chi una di queste auto l’ha acquistata e la usa tutti i giorni. Mantiene le promesse iniziali?

Ogni giorno arriva un nuovo marchio, ci sarà una selezione…

Sia chiaro: non si può fare di ogni erba un fascio anche con tutte le auto e le marche elettriche cinesi. Esattamente come accade per le marche made in Europe. Sappiamo per esperienza che ce ne sono di più affidabili e di altre che hanno pagato caro la scarsa qualità dei loro prodotti. Accadrà anche per i brand cinesi e chi quel mondo lo conosce bene, come Alfredo Altavilla di BYD, è convinto che ci sarà una selezione spietata. E che alla lunga resterà in piedi una dozzina dei 60 e più marchi sbocciati in Cina negli ultimi 10-15anni. Ma noi, come sempre, vogliamo che a parlare siano i clienti, con bilanci sul campo che possono tornare utili a chi guarda con interesse a un’auto cinese. Potete scrivere nello spazio dei commenti qui sotto o alla mail info@vaielettrico.it .