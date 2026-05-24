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il24 Maggio 2026
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Guidi una elettrica cinese? Raccontaci come va…

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Guidi una elettrica cinese? Raccontaci come va la tua auto, che cosa ti soddisfa (nel prezzo e ne resto) e che cosa invece non va…

Guidi una elettrica cinese? La tua esperienza è preziosa

Guidi una elettrica cinese?
 NON SOLO CITYCAR / Dalla Cina arrivano anche auto elettriche sportive e di lusso. Come questa Xpeng P7+,  attesa in Italia per giugno. In alto la Dongfeng Box, con prezzi che partono da 23.300 euro.

Ogni giorno arriva notizia di una nuova marca cinese che sbarca in Italia. Non si riesce a tenere il conto dei brand che hanno iniziato a proporre le loro auto (o macchinette). Astraux, Bontu, BYD, Changan, Denza (primo showroom appena aperto) , Dongfeng, Forthing, GAC Sion, Geely, Jaecoo, Leapmotor, Linktour, Lynk&co, MG, Omoda, Voyah, Xpeng, Zeekr... Per non parlare di chi le auto cinesi le importa per poi abbellirle e marchiarle col proprio come, come DR e Cirelli. A giudicare dai risultati, non c’è nessuna preclusione per le auto che arrivano da Pechino e dal resto della Cina. Tanto che la Leapmotor è di gran lunga la marca di auto elettriche più venduta in Italia. Ma c’è ancora chi non si fida, chi si interroga sull’efficacia della rete di assistenza in caso di problemi. E allora noi vorremmo cominciare a raccogliere le esperienze di chi una di queste auto l’ha acquistata e la usa tutti i giorni. Mantiene le promesse iniziali?

Ogni giorno arriva un nuovo marchio, ci sarà una selezione…

Due tra i tanti Suv elettrici cinesi venduti in Italia: la Jaecoo 5, in offerta a 29 mila euro, e la Geely EX5.

Sia chiaro: non si può fare di ogni erba un fascio anche con tutte le auto e le marche elettriche cinesi. Esattamente come accade per le marche made in Europe. Sappiamo per esperienza che ce ne sono di più affidabili e di altre che hanno pagato caro la scarsa qualità dei loro prodotti. Accadrà anche per i brand cinesi e chi quel mondo lo conosce bene, come Alfredo Altavilla di BYD, è convinto che ci sarà una selezione spietata. E che alla lunga resterà in piedi una dozzina dei 60 e più marchi sbocciati in Cina negli ultimi 10-15anni. Ma noi, come sempre, vogliamo che a parlare siano i clienti, con bilanci sul campo che possono tornare utili a chi guarda con interesse a un’auto cinese. Potete scrivere nello spazio dei commenti qui sotto o alla mail info@vaielettrico.it .

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