Guidare elettrico gratis, la pazza idea dell’ex n.1 VW

Guidare elettrico gratis, la pazza idea dell’ex n.1 di Volkswagen Group, Herbert Diess. Come? Grazie alla gestione intelligente della ricarica bidirezionale.

Con lo zero-zero del vehicle to grid non spendi più nulla

Diess non è un personaggio qualunque: è stato nel board del Gruppo BMW prima, per poi salire alla massima carica in Volkswagen Group. Carica che ha dovuto lasciarea metà 2022 quando il consiglio del colosso tedesco si è convinto che Diess andasse troppo di fretta nella conversione al solo-elettrico. Ma il nostro non si è perso d’animo e, convinto che le auto a batterie siano il futuro (o, meglio, il presente), ha abbracciato una nuova sfida. Iniziando a collaborare con Thomas Raffeiner, un visionario svizzero fondatore di The Mobility House. Con quale obbiettivo? L’ha spiegato lui stesso su LinkedIn in occasione del lancio della Renault 5: “Guidare un’auto elettrica gratis? Senza emissioni? Da oggi, questa non è più una visione del futuro: in Francia, lo zero-zero, l’idea del nostro fondatore Thomas Raffeiner, sta diventando realtà. I proprietari di Renault 5 E-Tech possono ricaricare e guidare con il primo prodotto vehicle-to-grid al mondo a emissioni zero, gratuitamente“.

Ecco la “formula magica” di The Mobility House

Ma come funziona tutto questo? “L’auto elettrica si carica quando i prezzi dell’elettricità sono bassi e si scarica un po’ quando i prezzi sono alti. Gli automobilisti possono guadagnare semplicemente collegando la loro auto elettrica. Ciò garantisce che le esigenze di ricarica siano soddisfatte. Sullo sfondo, The Mobility House ottimizza la ricarica della batteria fornita in modo dinamico e in pochi secondi sui mercati dell’energia“. Secondo Diess, il vehicle-to-grid è molto più di un semplice progresso tecnologico: “È una formula magica per molte delle sfide più urgenti del nostro tempo. Accelerare la transizione energetica. Accelerare la mobilità elettrica.Integrare ulteriormente le energie rinnovabili. Stabilizzare la rete riducendone i costi di espansione: il V2G può avere un’influenza positiva decisiva su tutto questo“. Secondo l’ex boss della Volkswagen, abbracciare questa tecnologia è la chiave anche per far sì che la Germania e l’Europa non siano surclassati dalla Cina nell’auto di domani. Ma servono norme chiare, che semplifichino il Vehicle to grid e lo rendano conveniente.

SECONDO NOI. Non è un progetto semplice quello di Diess, ci sono problemi pratici e normativi importanti da risolvere. Ma fa comunque un certo effetto vedere che in Germania c’è chi lavora allo zero-zero, anche per costi di ricarica, mentre da noi si resta bloccati a prezzi folli alla colonnina…