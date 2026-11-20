Guida quasi autonoma Tesla autorizzata in Italia dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. È il 12° Paese europeo a farlo, il primo fu l’Olanda. Secondo il costruttore, con il Tesla Assisted Driving le probabilità di collisione sono fino a 7 volte inferiori per km rispetto alla guida manuale. Su X, Tesla Europe ha saluto il via libera con un simpatico “mamma, butta la pasta…”.

Guida quasi autonoma Tesla a 99 euro/mese

“Il ministero dei Trasporti, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving. Anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione“. Lo scrive il ministro su X. La funzione, secondo quanto comunicato da Tesla, sarà lanciata a breve come aggiornamento software. E costerà 99 euro al mese in abbonamento. La nuova assistenza avanzata “è in grado di affrontare percorsi complessi, gestire incroci, intersezioni, cambi di corsia”. “Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini” spiega Salvini, che di recente sul tema ha avuto un colloquio con Elon Musk.

Come funziona, che cosa promette

Ma che cos’è il Tesla Assisted Driving? Il costruttore lo definisce “una suite di funzioni avanzate di Driver Assistance che permette ai veicoli Tesla di affrontare quasi qualsiasi percorso con la supervisione attiva del conducente. Il sistema è progettato per gestire le situazioni più stressanti della guida e massimizzare la sicurezza. Ed è in grado di percorrere strade urbane, gestire le intersezioni, effettuare cambi di corsia e molto altro. Tesla Assisted Driving impara allo stesso modo degli esseri umani, ovvero attraverso l’esperienza. La flotta globale di veicoli Tesla percorre collettivamente oltre 320 milioni di km/giorno, generando dati di guida anonimi e aggregati. Dati utilizzati per addestrare l’Assisted Driving a rispondere agli scenari di guida più rari. Contribuendo a rendere il tragitto quotidiano più sicuro per i conducenti Tesla e tutti gli altri utenti della strada“.

Utilizza le telecamere esterne e l’intelligenza artificiale

Quando è abilitato, spiga ancora il costruttore, “Tesla Assisted Driving utilizza principalmente le telecamere esterne del veicolo e l’intelligenza artificiale per navigare nel mondo reale. È stato progettato per proteggere la privacy. Tutta l’analisi in tempo reale dell’ambiente, inclusa l’elaborazione dei dati delle telecamere e dei dati dei sensori, avviene direttamente sul computer IA di bordo. Mentre l’elaborazione locale è lo standard, Tesla utilizza l’apprendimento della flotta per migliorare nel tempo le capacità del sistema tramite aggiornamenti software via Internet. La partecipazione all’apprendimento della flotta si basa sul consenso. A tale scopo, verranno condivisi con Tesla solo dati anonimi”. Al centro della funzione c’è una rete neurale end-to-end addestrata su dati di guida anonimi del mondo reale. A

Guida autonoma Tesla: “Meno incidenti e meno emissioni”

Tesla spiega anziché fare affidamento su regole separate, codificate manualmente per ogni situazione, il sistema impara a comprendere l’attività di guida, dalla segnaletica orizzontale e segnali stradali, ai pedoni e agli altri veicoli. E genera direttamente i comandi di controllo del veicolo. “Questo approccio consente al sistema di migliorare continuamente acquisendo sempre più dati e adattandosi ad ambienti di guida reali complessi. Offrendo in questo modo un’esperienza di guida fluida e naturale. Inoltre, grazie a una maggiore fluidità in accelerazione, frenata e percorrenza degli itinerari, la guida con Tesla Assisted Driving consuma meno energia rispetto alla guida manuale. Riducendo le emissioni complessive. Nella sua forma attuale, richiede la supervisione attiva del conducente e non rende il veicolo autonomo. Il conducente rimane responsabile in ogni momento durante l’uso della funzione”.

– Leggi anche: la guida autonoma Tesla? Può salvarti la pelle