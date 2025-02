Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Guida facile alla potenza reale di ricarica: l’operatore francese Modulo ha voluto rispondere in poche righe alle domanda che si fanno i neofiti dell’elettrico.

I clienti spesso si arrabbiano: perché pagare per potenze di cui non usufruisco?

Anche a Vaielettrico arrivano decine di lamentela sul tema. I lettori ci scrivono dicendo: mi sono fermato in una colnnina da XX kW, ma la ricarica è stata molto più lenta, è una truffa? Perché pagare per potenze di cui non ho usufruito? Già, perché più alta è la potenza, più alto è il prezzo al kWh. Ed ecco allora i tre casi più fequenti, spiegati da Modulo si LinkedIn: “Non capisci perché il tuo veicolo elettrico non si ricarica alla potenza indicata sulla stazione di ricarica? Te lo spieghiamo in 2 minuti. ⏱️

Caso n°1 : Sei solo sul terminale 🚘 È possibile sfruttare appieno la potenza fornita dalla stazione di ricarica, con gli unici vincoli della capacità di assorbimento della batteria, dell’efficienza del caricabatterie e del tipo di presa utilizzata.

: Sei solo sul terminale 🚘 È possibile sfruttare appieno la potenza fornita dalla stazione di ricarica, con gli unici vincoli della capacità di assorbimento della batteria, dell’efficienza del caricabatterie e del tipo di presa utilizzata. Caso n°2 : Siete in due sul terminale 🚘🚘 La potenza è dimezzata per ogni veicolo con gli stessi limiti e tipo di veicolo.

: Siete in due sul terminale 🚘🚘 La potenza è dimezzata per ogni veicolo con gli stessi limiti e tipo di veicolo. Caso n°2.1: Monofase e trifase contemporaneamente 🤔 La potenza è suddivisa in base al numero di fasi dei veicoli e la stazione si adatta in modo da non inciampare“.

Guida facile alla potenza reale: la differenza tra monofase e trifase

L’operatore francese poi aggiunge sul suo sito web una spiegazione più dettagliata sul tema. Chiarendo che “quando due veicoli si collegano a una stazione di ricarica, l’energia disponibile viene divisa tra di loro. La capacità della stazione di ricarica determina la quantità che ogni veicolo riceverà. Ad esempio, se la stazione AC ha capacità totale di 22 kW e due veicoli sono collegati ad essa, ciascuno riceverà teoricamente fino a 11 kW. Tuttavia, ciò è possibile solo se sia i veicoli che la stazione di ricarica sono in grado di gestire questa distribuzione. E questa è la differenza tra monofase e trifase.

I veicoli monofase (Renault Megane) vengono ricaricati utilizzando un’unica fase della rete elettrica. La maggior parte delle auto è monofase. Utilizzano una presa domestica o una stazione di ricarica con potenza spesso limitata a 7,4 kW (230V, 32A).

vengono ricaricati utilizzando un’unica fase della rete elettrica. La maggior parte delle auto è monofase. Utilizzano una presa domestica o una stazione di ricarica con potenza spesso limitata a 7,4 kW (230V, 32A). I veicoli trifase (Tesla Model Y) utilizzano tutte e tre le fasi della rete, il che consente una ricarica più rapida. Possono essere collegati a stazioni pubbliche ad alta potenza. Queste stazioni spesso forniscono fino a 22 kW (400 V, 32 A per fase)“.

