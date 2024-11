Guida autonoma Tesla sotto attacco. E Musk s’infuria

Guida autonoma Tesla nuovamente sotto attacco. Questa volta è stato un super-tecnico di un’azienda del settore, Zoox, a metterne in dubbio l’affidabilità.

Guida autonoma Tesla, le critiche di Zoox: “Di solito fa la cosa giusta e ti rilassi, ma poi…”

Jesse Levinson è il co-fondatore di Zoox, azienda che ha sviluppato un suo sistema di guida autonoma e che ora fa parte della galassia di Amazon. Il suo attacco è arrivato durante il TechCrunch Disrupt 2024 di San Francisco. Zoox ha sviluppato un suo sistema di guida autonoma, il più utilizzato in assoluto per numero di km percorsi. E non è andato tanto per il sottile nell’attaccare il sistema FSD di Tesla: “Il problema fondamentale è che non hanno una tecnologia che funzioni. E per dire se funziona, devi distinguere tra un sistema di assistenza alla guida che guida la maggior parte del tempo – tranne quando non lo fa, e poi devi prendere il controllo – rispetto a un sistema così affidabile e robusto che non hai bisogno di una persona a bordo“. Levinson ha aggiunto di utilizzare regolarmente Tesla FSD e di essere impressionato da ciò che può fare. Ma di avere paura che possa creare rilassamento: “Di solito fa la cosa giusta e ti culla in questo falso senso di autocompiacimento. E poi fa la cosa sbagliata. E dici: Oh, mio Dio!”.

Da Musk replica al veleno: “Zoox? Li ha salvati Amazon, se no sarebbero già morti…”

Le critiche sono arrivate all’orecchio di Elon Musk. E il capo di Tesla, impegnato nel gran finale della campagana elettorale di Donald Trump, ha replicato con parole al veleno: “Se non fosse stata salvata da Amazon, la sua azienda, Zoox, sarebbe già morta“. La querelle è stata raccontata dal sito Electrek, sempre ben informato sulle vicende Tesla e di solito piuttosto benevolo nei confronti di Musk. Ma in questo caso il commento è stato più vicino alle tesi di Levinson: “L’FSD di Tesla ha un tasso di errore che non si avvicina nemmeno lontanamente al necessario per essere utilizzato senza supervisione. Tesla spera di continuare a migliorare il software per raggiungere un livello di sicurezza migliore di quello umano sull’hardware attuale. Levinson non è d’accordo, crede che l’hardware di Tesla non sia sufficiente. Secondo noi c’è davvero bisogno di molto più hardware di quello che Tesla sta mettendo nei suoi veicoli. Per costruire un robotaxi che non sia solo altrettanto sicuro, ma soprattutto più sicuro di un essere umano“.

È il calo della soglia di attenzione a frenare il successo dell’elettrico in Italia. NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico