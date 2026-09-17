Guida autonoma in Italia: quando arriva?

























Guida autonoma in Italia, quando diventerà realtà? È la domanda che ci arriva da Giacomo, un lettore diversamente abile.

Guida autonoma in Italia: “Sono diversamente abile…”

“Salve, sono Giacomo, diversamente abile. Vorrei sapere se il progetto di guida autonoma in un prossimo futuro in Italia sarà realtà. Per brevi spostamenti cittadini. Grazie“. Giacomo Boria

Risposta. Troppo spesso il tema della guida autonoma viene trattato con superficialità. Come se si parlasse solo di un capriccio per automobilisti annoiati alla ricerca di nuove esperienze. Al momento in Italia è consentito al massimo il Livello 2, ovvero con assistenza alla guida, ma con responsabilità del conducente. La normativa non permette infatti veicoli completamente autonomi (fino al Livello 5), dove l’uomo non interviene. Il Codice della Strada definisce veicolo la “macchina” guidata dall’uomo. Se non per fini sperimentali, descritti in modo restrittivo dal Decreto Smart Road (guarda una dimostrazione nel video qui sopra) . Con il Livello 2 il veicolo assiste il conducente (es. mantenimento corsia, frenata automatica), ma non prende decisioni autonome. E il conducente deve tenere mani sul volante e occhi sulla strada.

Prime aperture in Olanda e Lituania, non in Italia

A livello europeo un primo passo verso un’apertura alla guida è stato fatto da alcuni Paesi come Olanda e Lituania. Il sistema approvato consente all’auto di gestire molte funzioni di guida – accelerazione, frenata, sterzata – ma sempre sotto supervisione umana. Il conducente non è obbligato a tenere le mani sul volante in ogni momento, ma deve essere pronto a intervenire immediatamente. Sensori interni monitorano attenzione e sguardo: in caso di distrazione, il sistema avvisa e può disattivarsi. È una caratteristica chiave per rispettare i requisiti europei, che mirano a evitare un eccessivo affidamento sulla tecnologia. Tornando alla domanda di Giacomo, quindi, la risposta per il momento è negativa. Neppure per spostamenti brevi si prevede un’apertura alla guida veramente autonoma in Italia.