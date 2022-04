Guerra in Ucraina: la EMGo ScrAmper si farà in Polonia

A causa della guerra la start-up di Odessa EMGo Technology è costretta a spostare la produzione dei suoi mezzi elettrici in Polonia. Tra questi, spicca la ScrAmper, una naked con vocazione da off-road.

La guerra in corso in Ucraina sta paralizzando ampi settori industriali del Paese. Nel suo piccolo, anche un segmento non particolarmente sviluppato come quello motoristico sta subendo gravi perdite. Umane ed economiche. Chi ce la fa, si sposta e prova a non abbandonare del tutto l’attività.

E’ il caso, ad esempio, di EMGo Tecnnology, giovane start-up di Odessa, che ha deciso di spostare in Polonia l’avvio della propria produzione di motociclette a zero emissioni. Provando a salvare un progetto interessante.

L’azienda ucraina si è fatta conoscere per la prima volta al salone di Eicma 2021. In quell’occasione ha presentato al mondo i suoi primi progetti elettrici: due scooter (Razzo e Flywheel) e l’innovativa moto ScrAmper.

ScrAmper, elettrica con il cambio

Quest’ultima ha destato l’attenzione maggiore. Soprattutto per una particolarità: è una naked elettrica, con vocazione da fuoristrada, che si avvale di un cambio manuale a quattro marce. Su questa tipologia di veicoli un’autentica rarità.

Alcune peculiarità strutturali permettono alla ScrAmper (crasi di Scrambler e Ampere…) di adeguarsi alla strada asfaltata come ad uno sterrato non troppo impegnativo. Un po’ scrambler, un po’ enduro, la moto ha un assetto rialzato, sospensioni morbide e ruote da 17” con robusti pneumatici semi-tassellati.

Una moto dal design semplice, in grado di sfoderare prestazioni interessanti. Il motore ha una potenza di picco di 16 kW (9 kW nominali), alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio che assicura autonomie non banali. Si va dai 200 km alla velocità di 45 km/h fino a 90/100 km alla sua massima velocità di 125 km/h.

Il tempo di una ricarica completa si assesta intorno all’ora e mezza. La ricarica supporta lo standard automobilistico di tipo 2 (ha un connettore per auto Mennekes a bordo), quindi si può ricaricare la moto sia da una normale presa domestica che dalle stazioni di ricarica per auto.

La guerra non ferma l’attività

Nonostante le difficoltà del momento, EMGo Technology non ha fermato la campagna di crowfunding lanciata sulla piattaforma Indiegogo per avviare la produzione di massa della ScrAmper, che è stata spostata presso i partner tecnici presenti in Polonia.

La moto è tuttora prenotabile, ad un prezzo di 6.300 euro. Le prime consegne sono stimate per il prossimo autunno.

Quando, si spera, i fucili avranno smesso di sparare.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —