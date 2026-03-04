Guerra in Iran: la crisi dell’export auto cinese si abbatte sull’Europa







L’intensificarsi del conflitto in Iran sta già mettendo in seria difficoltà l’export automobilistico cinese. Con ripercussioni che arrivano fino all’Europa. Oltre allo stop delle vendite verso l’Iran, a essere colpito è soprattutto il nodo logistico di Dubai, hub strategico per la distribuzione di veicoli verso Medio Oriente e Africa. La crisi rischia di rallentare anche i flussi verso l’Unione europea, primo mercato per le elettriche cinesi.

Emirati, snodo chiave per l’auto cinese

Diversi produttori d’auto cinesi utilizzano Dubai come “magazzino avanzato”: le auto vengono spedite negli Emirati per poi essere ridistribuite verso i mercati finali. Oggi, con l’insicurezza crescente nell’area, questo modello logistico è entrato in crisi.

Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati nel 2025 il terzo mercato di destinazione per l’export automobilistico cinese, dopo Messico e Russia. Le esportazioni verso il Paese hanno raggiunto 567.000 veicoli, un dato superiore alle stesse vendite domestiche emiratine (meno di 400.000 unità), segno evidente del ruolo di piattaforma logistica regionale.

Cuore di questo sistema è il porto di Jebel Ali, principale scalo dell’area per il traffico roll-on/roll-off e porta d’ingresso per le auto cinesi dirette verso Medio Oriente e Africa.

L’attacco in loco avvenuto il 1° marzo ha provocato un temporaneo stop operativo. Sebbene il gestore DP World abbia annunciato la ripresa delle attività in giornata, molte compagnie marittime hanno sospeso i servizi, lasciando di fatto i terminal sottoutilizzati.

Per i costruttori cinesi si tratta di un problema strutturale: l’area di Jebel Ali ospita anche magazzini avanzati, come quello realizzato da COSCO Shipping insieme a Chery nella Free Zone locale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di consegna regionali da settimane a pochi giorni.

Rotte più lunghe e costi in aumento verso l’UE

Le tensioni nell’area del Mar Rosso e lungo la direttrice del Canale di Suez stanno avendo effetti anche sulle spedizioni verso l’Europa. L’Unione Europea rappresenta il terzo mercato regionale per l’auto cinese, con oltre 1,3 milioni di veicoli importati nel 2025, ed è il principale sbocco per le new energy vehicles (NEV), incluse elettriche e ibride plug-in.

Con le rotte ora considerate ad alto rischio, molte spedizioni sono costrette a circumnavigare l’Africa passando dal Capo di Buona Speranza, con un allungamento dei tempi di trasporto stimato tra 10 e 15 giorni. Per i costruttori che puntano su volumi crescenti in Europa – anche per compensare le pressioni sul mercato domestico – questo significa maggiori costi logistici, immobilizzo di capitale e ritardi nelle consegne.

Export EV: previsioni a rischio

Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, nel 2025 la Cina ha esportato 7,09 milioni di veicoli, +20% su base annua. Per il 2026 era prevista una crescita più moderata, attorno al +4,3%, fino a 7,4 milioni di unità. Alla luce delle tensioni geopolitiche, queste stime potrebbero ora essere riviste.

Per il mercato europeo il problema è evidente. Una parte rilevante delle elettriche cinesi destinate al nostro mercato viaggia via mare lungo le rotte oggi più esposte. Eventuali ritardi potrebbero incidere sulla disponibilità di modelli competitivi nei segmenti più sensibili al prezzo e enlla fornitura di componenti, proprio mentre il mercato cerca di consolidare la domanda senza il sostegno strutturale di incentivi generosi.

Nuove strategie anti crisi?

L’attuale instabilità mette in discussione questo modello “hub & spoke” e potrebbe accelerare strategie alternative: maggiore produzione localizzata, accordi industriali in Europa o rafforzamento di hub in aree considerate più sicure. In un settore già sotto pressione per dazi, indagini anti-sovvenzioni e competizione sui prezzi, il rischio logistico aggiunge un ulteriore elemento di complessità.