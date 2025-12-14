Guerra di ricarica in condominio: come vincerla?

Guerra di ricarica in condominio: Giuliano non riesce a spuntarla e chiede consiglio su come convincere amministratore e caltri inquilini. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.itù

Guerra di ricarica in condominio: “L’amministratore cambia discorso…”

“V ivo in condominio da 20 anni, come tanti non ho possibilità di vivere in casa singola o villetta a schiera. Da 5 anni ho il desiderio di passare a veicolo elettrico per svariati motivi. E nel mio condominio in ogni assemblea c’è sempre un intoppo che salta fuori pur di non farmi installare la colonnina di ricarica. Percorro molti km e devo avere la possibilità di ricaricare a casa, anche perché in colonnina pubblica costa 4 volte di piu. Chiedo al governo che faccia una legge del tipo semplificato. E che chi abbia esigenza della colonnina a casa abbia il diritto senza chiedere il permesso a nessuno. Ovviamente rispettando normative di sicurezza, estetica ecc. In assemblea fanno finta di non sentire e l’amministratore cerca di cambiare discorso. Deve diventare una cosa del tipo: comunico al condominio che sarà installata una colonnina nel garage. Seguendo tutte le norme in base al luogo di installazione. Così viene piu facile. Perché c’è chi dice di no senza sapere nulla, perché è sotterranea l’autorimessa. Ma invece si perché è areaggiata e ha le vie di fuga.

Tutte le scuse che inventano gli altri inquilini (siamo 36)

E c’è chi dice no perché metti un tubo in piu nelle parti comuni e siamo in 36 e se lo vogliono fare gli altri non ce piu posto per tutti. A nessuno interessa, solo io e non c’e posto per altri. Un altro dice no perché l’autorimessa è soggetta a certificato antincendio, parlato con ingegnere che lo aggiorna. Mi disse tutte le direttive da eseguire e si può fare. Tutto questo solo per temporeggiare e non fartelo fare o piu tardi possibile. C’è chi mi ha detto vendi e comprati una casa singola e te lo fai lì. Un altro è contrario alle auto elettriche perché prendono fuoco. Se ognuno esprime qualcosa e non c’è una normativa precisa e semplificata che dica il diritto ad avere la ricarica senza opposizioni di nessuno… Già è faticoso a livello economico cambiare auto e soprattutto in elettrico: chi ha la possibilità di farlo viene bloccato anche dal condominio. Il problema ce l’ho io ed tante altri migliaia di cittadini che rinunciano o rimandano la cosa in attesa di speranze. Attendo un vostro parere “ . Giuliano Tosatto

Guerra di ricarica / Ci si muove tra norme contradditorie e ostilità dei nostri amati vicini…