Guasto risolto in una e-2008 grazie alla moglie

Guasto risolto in una Peugeot e-2008 grazie alla moglie, che ha trovato in rete un video con il rimedio più antico: spegnere e riaccendere dopo…Vaielettrico risponde.

Guasto risolto nel modo più semplice, dopo mille imprecazioni

“Vorrei raccontare la mia esperienza con la Peugeot 2008 elettrica, sperando che possa essere di aiuto ad altri clienti Peugeot. Ritiro l’auto a inizio agosto e parto per le agognate vacanze diretto in Calabria partendo da Parma. Percorsi 200 km, in Toscana l’auto non riparte dopo una sosta e sul display compare il messaggio :”anomalia di sistema trazione elettrica“. Panico, sotto il sole con 40 gradi ho cominciato a telefonare a chiunque potesse aiutarmi. Lasciamo perdere il Servizio assistenza clienti… Ne parlerò se interessa. Il punto è che ho risolto il problem, solo grazie alla pazienza di mia moglie. Su YouTube ha trovato il video di un improbabile personaggio che in lingua inglese consigliava di: “Chiudere la macchina e non toccarla per non meno di 15 minuti“. Mentre passavano i minuti accompagnati dalle mie imprecazioni, trascorsi gli interminabili 15 mi sono riavvicinato all’auto e… Miracolo, si era resettata da sola ed è riparatita. Da allora dopo 5.000 km non ho più avuto problemi e ribadisco, viva l’auto elettrica!“. Stefano

Complimenti alla signora, ma un check in Peugeot va fatto…

Risposta. Purtroppo nel suo messaggio Stefano non aggiunge il link al video dell’improbabile personaggio: avremmo voluto vederlo... Non è la prima volta che ci arrivano racconti di questo tipo: anche con le Volkswagen ID.3 all’inizio sono accaduti episodi del genere, con l’auto poi ripartita come se nulla fosse accaduto. E anche con auto termiche è capitato spesso. In ogni caso un controllo in Peugeot sarebbe meglio farlo: non si può pretendere che la moglie trovi sempre il video giusto. E comunque: complimenti alla signora per la pazienza.

