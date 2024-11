Valencia, Guardian durissimo: “Le compagnie petrolifere ci stanno uccidendo””

Dopo i fatti di Valencia, durissimo intervento del quotidiano britannico The Guardian: “La crisi climatica sta peggiorando e le grandi compagnie petrolifere ci stanno uccidendo”. Un intervento che arriva a pochi giorni dall’apertura del summit sul clima Cop29 delle Nazioni Unite che si tiene a Baku la prossima settimana.

La redazione del Guardian è uno delle più attente alle questioni climatiche. E’ schierata a favore della transizione green, ma mai in modo ideologico. Per quello è importante – e vale la pena riportare – l’intervento appena pubblicato dal quotidiano britannico, a commento di quanto accaduto nella regione di Valencia.

“La crisi climatica è causata dall’uomo”

La presa di posizione è netta. “Il disastro innaturale in Spagna, le inondazioni improvvise più mortali in Europa da almeno mezzo secolo, è la prova di due verità innegabili. La crisi climatica causata dall’uomo sta appena iniziando a prendere ferocia. E dobbiamo uccidere rapidamente l’industria dei combustibili fossili prima che uccida noi”.

Come dire: cosa deve accadere ancora per capire che il tempo delle chiacchiere, dei dubbi e dei rinvii è ormai finito. E che ogni giorno perso condanna il mondo a disastri ancora più “apocalittici”? L’aggettivo viene utilizzato sempre dal Guardian per definire gli ultimi avvenimenti di cui sono largamente responsabili le grandi compagnie petrolifere. (Anche Vaielettrico ha preso posizione, ospitando a sua volta un intervento sui fatti di Valencia).

Non solo Valencia: disastri e inondazioni in tutta Europa dall’Italia alla Francia, ai Paesi dell’est Europa

Il quotidiano li ha messi in fila in fila: “In Italia il mese scorso, i veicoli sono stati spazzati via mentre le strade si trasformavano in fiumi. Prima di allora, era stato il turno della Francia e, a settembre, dell’Europa centrale, dove 24 persone sono morte nelle inondazioni in Polonia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Ci sono stati anche rovesci anomali in Inghilterra“.

Per il Guardian non ci sono dubbi sul fatto che la risposta debba arrivare ora e subito. Il caso vuole che l’occasione arrivi immediata. Fra pochi giorni, si apre a Baku, capitale dell’Azerbaijan, la Cp29 delle nazioni uniti. E quale occasione migliore per prendere decisioni ancora più radicali di quelle prese a suo tempo con la Cop21 di Parigi e confermate l’anno scorso a Dubai? (Vaielettrico ne parlerà in un webinar con Nicola Armaroli giovedì 7 dalle 18.30 alle 19.30)

Il Guardian lo dice esplicitamente. Anzi, quella della sua redazione è una richiesta: “Fermare la combustione di gas, petrolio, carbone e alberi è l’unico modo per stabilizzare il clima“. Invece, ci si avvicina all’appuntamento di Baku con il mondo -a cominciare dai suoi governanti – che sembra oramai rassegnato a quanto sta accadendo.

Scrive ancora il Guardian: “I governi continuano a concentrarsi sulla velocità economica piuttosto che sulla sicurezza climatica. Sono stati lenti a ridurre i rischi e a preparare le società. Ma molti sono stati rapidi a rinchiudere che protesta e blocca il traffico. Il sistema legale sta effettivamente costringendo i cittadini ad accettare la catastrofe“.

Infine, il Guardian non può evitare di sottolineare come l’agenda delle priorità in campo energetico è definita dai Paesi grandi produttori di combustibili fossili. “L’Azerbaijan è il terzo paese ospitante della Cop di fila, dopo gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto, che ha in programma di aumentare la produzione di petrolio e gas. Anche il paese ospitante dell’anno prossimo, il Brasile, intende aumentare la produzione . Lo vuole fare anche il Brasile, prossimo Paese ospitante. Così come molte altre Nazioni tra le più ricche del mondo come Stati Uniti, Australia e Norvegia“.

Ne parleremo ancora nei prossimi giorni. E non solo perché i colloqui della Cop29 dovranno trovare un punto comune su come finanziare “una transizione lontano da petrolio e gas”, l’obiettivo vago finalmente accettato alla Cop l’anno scorso dopo tre decenni di colloqui.

