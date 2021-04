Guardia Costiera elettrica, Roma Capitale ibrida

Le Toyota Yaris sono state consegnate in tutti i distaccamenti, ma il maggior numero delle auto del lotto circolerà nei municipi centrali, I e II. “Chi svolge quotidianamente servizi di controllo sulle nostre strade deve poterlo fare cercando di salvaguardare l’ambiente“, ha dichiarato a RomaToday il comandante Angeloni. “È importante che la tutela del nostro territorio e dei nostri cittadini avvenga anche con scelte eco compatibili. Nel rinnovamento della flotta dei veicoli di servizio della Polizia Locale anche in futuro è indispensabile proseguire con scelte che possano contribuire ad una mobilità sostenibile“. Non sarebbe stato meglio in elettrico, comandante?