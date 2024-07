Guardate Lidl in Francia: HPC a 0,39

Guardate Lidl in Francia: 0,39 euro al KWh nelle ricariche HPC, da 360 kW. Questa nuova segnalazione arriva da Davide, con foto con prezzi e potenze. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Guardate Lidl in Francia e stupitevi: che prezzi di ricarica!

“Vi invio una foto scattata il 18 luglio del 2024 alla Llidl di Saint Vincent sur Yard, nei Paesi della Loira. Guardate e stupitevi. Saluti“. Davide Ascorti

E poi ci si chiede perché in Italia si vendono poche auto elettriche…

Risposta. Ormai purtroppo non ci stupiamo più. La differenza nei prezzi tra Italia e Francia è talmente imbarazzante da rendere superflua qualsiasi discussione sul perché oltralpe si vendano tante auto elettriche e da noi così poche. Si potrebbe obiettare che Lidl è una catena di discount che può offrire prezzi super-competitivi anche nelle ricariche. Ma non più di una decina di giorni fa abbiamo pubblicato la notizia che Be Charge (gruppo ENI) ha aperto una stazione super-fast in Francia, a Chaumont-sur-Tharonne. Con prezzi nelle colonnine HPC inferiori del 50% rispetto all’Italia: 0,59 contro 0,90 al kWh. È un fardello, il prezzo insopportabilmente alto dell’energia, che l’Italia si porta dietro in tutti i settori. Grava sulle famiglie e sulle industrie, che per lo più sono di trasformazione e quindi ne consumano una notevole quantità. E ovviamente grava sui costi di gestione di un’auto elettrica. In Francia le EV convengono sia che si ricarichi a casa, sia che si utilizzino le stazioni dei vai network. Da noi vale solo la prima opzione. Nel frattempo Enel e Eni annunciati profitti record anche per il primo semestre del 2024. Come si diceva un tempo, il convento è povero, ma i frati sono ricchi.

