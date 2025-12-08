Guardate che botto questa NIO! Passeggeri illesi… e batteria intatta

Grave incidente alla periferia di Shanghai per un SUV-coupé elettrico NIO EC6, che dopo l’impatto ad alta velocità contro una barriera in calcestruzzo si è letteralmente diviso in due. Sotto shock ma illesi i due occupanti del veicolo. Intanto NIO allontana le speculazioni e “difende” i protocolli di sicurezza della propria auto…

Dalle prime ricostruzioni, pare che il SUV abbia colpito l’estremità di una struttura in cemento a velocità sostenuta. L’impatto è stato tale che c’è stato il distacco della sezione posteriore dell’auto, mentre l’abitacolo anteriore è rimasto in posizione relativamente stabile. Di fatto, evitando danni gravi al guidatore e al passeggero che, per sua fortuna, gli era a fianco.

Schianto violento, ma NIO si difende…

La notizia dell’incidente ha fatto il giro dei media locali, alimentata dai sospetti che l’auto elettrica, ricca di sistemi automatici, possa aver avuto un qualche ruolo attivo nell’incidente.

Anche se le indagini per appurare le responsabilità sono ancora in corso, NIO ha subito chiarito che, al momento dello schianto, la vettura non utilizzava alcun sistema di assistenza alla guida, evitando così speculazioni frequenti in casi simili.

L’azienda ha inoltre confermato che, dopo l’urto, le porte si sono sbloccate automaticamente e le maniglie si sono dispiegate come previsto dai protocolli di sicurezza, consentendo ai passeggeri di uscire rapidamente.

La batteria da 100 kWh è ancora integra

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il comportamento del pacco batteria da 100 kWh, che secondo NIO non ha registrato incendi né instabilità termiche.

Considerando che la sicurezza delle batterie è tema centrale anche nel dibattito europeo, il fatto che il pacco sia rimasto integro nonostante un impatto così estremo rappresenta un elemento importante, pur senza poter costituire di per sé un elemento di riferimento tecnico.

Le autorità cinesi stanno comunque conducendo l’indagine ufficiale e, fino alla pubblicazione di un rapporto tecnico, non è possibile valutare in modo affidabile aspetti come deformazione dell’abitacolo, prestazioni dei sistemi di ritenuta o percorsi di carico strutturale.

EV, il nodo sicurezza

E’ utile ricordare che singoli eventi estremi non rappresentano automaticamente l’indicatore di una progettazione carente o efficace: ogni valutazione richiede test controllati e dati ufficiali.

Il modello NIO EC6, destinato principalmente al mercato cinese, non è ufficialmente commercializzato in Europa, ma casi simili è giusto che vengano comunque monitorati da tutti colori che sono interessati alla sicurezza degli EV di nuova generazione.