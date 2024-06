Guardate che belli i lampioni da ricarica di New York

Guardate che belli i lampioni con ricarica incorporata proposti da Voltpost per le strade di New York. Voltpost è una società di ricarica per veicoli elettrici con sede negli Stati Uniti che ha già ottenuto dalla municipalità della Grande Mela un lotto di installazioni di caricabatterie integrate ai lampioni.

L’azienda trasforma i lampioni in una piattaforma di ricarica per veicoli elettrici di livello 2 modulare e aggiornabile. Alimentata da un’app mobile, fornisce una ricarica comoda e riduce i costi e i tempi di installazione, manutenzione e ingombro.

I lampioni intelligenti di Voltpost da New York a Chicago e Detroit

Voltpost sta sviluppando progetti di ricarica di veicoli elettrici nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti, tra cui New York, Chicago e Detroit.

Il caricabatterie per veicoli elettrici da marciapiede Voltpost è dotato di gestione integrata dei cavi retrattili. Può ospitare due o quattro porte di ricarica. Il sistema di gestione delle stazioni di ricarica (CSMS) fornisce analisi di ricarica e consente di impostare diverse. Tra queste, le tariffe, i costi e il monitoraggio da remoto della ricarica.

Una barra verde neon pulsa per aiutare i conducenti a vedere dove si trova il caricabatterie del veicolo elettrico e tenerli al sicuro di notte su strade isolate.

Il primo test del team di progettazione dei lampioni da ricarica si è svolto a New York City tra giugno 2022 e marzo 2023. Hanno collaborato DOT Studio, il Dipartimento dei trasporti di New York City e la piattaforma di venture capital Newlab. Con loro Voltpost ha installato, testato e perfezionato con successo la piattaforma di ricarica in un parcheggio DOT.

“La nostra soluzione è ideale per la ricarica negli ambienti urbani”

La seconda installazione del caricabatterie per veicoli elettrici Voltpost è stata implementata con successo nel Detroit Smart Parking Lab nell’aprile 2023.

«Voltpost si sta impegnando per rendere i caricabatterie per veicoli elettrici comuni quanto i lampioni tradizionali. Stiamo offrendo alle persone un accesso di ricarica conveniente e che si adatti al tessuto dell’ambiente costruito», ha affermato Jeff Prosserman, co-fondatore e CEO di Voltpost.

