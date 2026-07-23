











Guarda guarda Plenitude in Germania…L’azienda del gruppo Eni punta sempre di più sul mercato tedesco. E (foto sopra) da ultimo ha aperto un grande hub con 22 punti di ricarica (fino a 400 kW) con super-prezzo: 0,50/ kWh.

Guarda guarda Plenitude: Italia ferma, investe altrove

Quasi non passa giorno senza che l’azienda del Gruppo Eni annunci l’apertura di nuove stazioni in Germania. Un mercato in cui nel solo mese di giugno si sono vendute 84.057 auto elettriche, col 28,4% di quota. Contro le 14.894 immatricolate in Italia, 10,1% di quota. Logico quindi che si siano rallentate le aperture da noi per privilegiare zone di maggior interesse. Da ultimo Plenitude ha aperto a Mönchhagen il suo più importante hub tedesco. Con quattro colonnine HPC con potenza fino a 400 kW, altre quattro colonnine da 200 kW e una da ricarica da 50 kW. Mönchhagen si trova non lontano dalle autostrade A19 e A20, nel nord-est della Germania. Si tratta di due arterie fequentate sia da vacanzieri (in arrivo anche dalla Scandinavia) sia da chi viaggia per affari.

Prezzo competitivo: 0,50 anche nelle colonnine HPC

Colpisce anche il super-prezzo che Plenitude ha lanciato per l’estate: fino al 31 agosto 50 centesimi al kWh. A questi livelli l’elettrico è largamente più conveniente della benzina. Ed è anche più competitivo delle tariffe che la stessa azienda del gruppo Eni pratica in Italia nello stessi periodo. Ovvero 0,53 nelle Quick, 0,60 nelle Fast e 0,65 nelle Ultrafast. Ma è normale che più alto è il tasso di utilizzo delle colonnine e più i prezzi scendono. E in Germania l’accesso alle colonnine è ben più frequente, visto che le auto elettriche si vendono almeno cinque volte più che da noi. Tutte le ricariche tedesche di Plenitude sono installate in corrispondenza di importanti punti di ristorazione o ritrovo. Nel caso di Mönchhagen l’area ospita una grande rivendita di Junge Die Bäckerei (prodotti da forno).