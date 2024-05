Guarda chi parcheggia nella colonnina…

Guarda chi parcheggia nella ricarica…A Milano c’è un’auto della Polizia Locale, segnala Giorgio. A Ferrara, invece, sono i soliti abusivi, ci scrive Giambattista. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che potete scriverci a info@vaielettrico.it

Guarda chi parcheggia…È la Polizia Locale di Milano, e non è la prima volta

“V i segnalo questa situazione curiosa che sta iniziando a capitare sempre più di frequente a Milano città. Come sappiamo benissimo, le colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono spesso occupate da auto termiche. E quando si chiamano i vigili urbani non succede nulla, se non grosse risate dell’operatore. A volte, dopo diverse ore, viene applicata una multa da 37€, ma di certo non viene liberata la colonnina. Bene, questo lo sapevamo già, ma cosa fare quando sono proprio le auto (termiche) dei vigili urbani a parcheggiare nelle colonnine? In particolare potete vedere con i vostri occhi questo fenomeno più o meno vicino a ogni caffetteria, in orario di colazione. Vi allego una foto scattata davanti all’Esselunga di Porta Vittoria, posto nel quale i vigili urbani fanno spesso colazione. L’auto rimane parcheggiata lì per 1 ora circa, quasi tutti i giorni. Foto scattata il 5 maggioore 10:04. Magari se la pubblicate la smettono. Grazie “ . Giorgio.

E a Ferrara colonnina Hera occupata dai soliti abusivi

“ Possessore di una Tesla, e quindi sostenitore della mobilità elettrica, Vi invio foto fatta alle 10 del 9 maggio nel parcheggio del centro direzionale CNA di Ferrara, Via Caldirolo. Una Fiat 500 ed una Sandero occupano abusivamente le aree di Hera per ricarica …. La Sandero non è la prima volta. Vi invito a pubblicare la foto “ . Giambattista Faccani

Risposta in caso di necessità, la Polizia Locale per intervenire tempestivamente deve poter parcheggiare ovunque. Ma se l’urgenza non esiste, non può occupare gli stalli di ricarica, impedendo agli utenti elettrici di servirsene. Ricaricare è un diritto, a dare l’esempio. Quanto al caso di Ferrara, che ormai è la normalità, ripetiamo la domanda di sempre. Ovvero: che cosa accadrebbe se qualcuno parcheggiasse l’auto davanti alle pompe di un distributore, impedendo di far benzina? . È chiaro che,, la Polizia Locale per intervenire tempestivamente deve poter parcheggiare ovunque. Ma senon può occupare gli stalli di ricarica, impedendo agli utenti elettrici di servirsene. Ricaricare è un diritto, garantito dal Codice della Strada, e gli agenti dovrebbero essere i primiQuanto al caso di Ferrara, che ormai è la normalità, ripetiamo la domanda di sempre. Ovvero: che cosa accadrebbe se qualcunodi un distributore, impedendo di far benzina?