Guai di assistenza: due casi, con Peugeot e MG

Guai di assistenza con Peugeot e-308 e MG4: due lettori ci scrivono per i problemi avuti con le loro auto elettriche. E lamentando l’incapacità delle reti a risolvere (c’è chi ha suggerito: “Era meglio comprare un diesel…”). Per scriverci: info@vaielettrico.it

Guai di assistenza: “Ho preso una e-3008 coi bonus, poi…”

“Porto alla Vostra attenzione un gravissimo caso di disservizio e mancata assistenza da parte del marchio Peugeot (Gruppo Stellantis). A luglio 2024 ho acquistato una vettura elettrica E-3008, beneficiando sia del contributo statale Ecobonus (10.000 €) e della Regione Siciliana (5.000 €). Dopo aver percorso circa 50.000 km, il 23 settembre, il veicolo ha riscontrato un grave difetto al sistema elettrico che lo ha reso totalmente inutilizzabile. Da quel giorno, la vettura si trova ferma presso un’officina autorizzata Peugeot di Caltagirone. A distanza di oltre un mese e mezzo, la situazione è la seguente. Assenza di diagnosi e soluzioni. Il servizio clienti Peugeot si è limitato a rari contatti telefonici interlocutori, accennando a tentativi di diagnosi da remoto privi di riscontri pratici. Silenzio da parte della rete locale.

“Nessuna diagnosi, nessuna auto di cortesia”

L’officina di zona non ha mai fornito aggiornamenti né tempistiche di riparazione. Nonostante le richieste, non mi è stata fornita alcuna vettura di cortesia. Per coprire il tragitto casa-lavoro (circa 100 km giornalieri), sono costretto a utilizzare un veicolo a gasolio di terzi. Subendo un esborso imprevisto di circa 300 € al mese di carburante, che azzera i vantaggi della mobilità elettrica. Avendo superato ogni limite di tollerabilità, ho già provveduto ad avviare le opportune azioni legali per risoluzione del contratto e risarcimento danni. Rendo nota la vicenda alle Associazioni Consumatori e alla Stampa affinché si denunci l’inadeguatezza del post-vendita rispetto agli standard promossi per i veicoli elettrici. E alle Istituzioni Regionali e Statali, affinché valutino come l’efficacia degli incentivi pubblici venga vanificata da reti di assistenza non all’altezza“. Sergio Buda

Guai di assistenza: “I primi problemi con la MG4…”

“Desidero segnalare la grave situazione che sto vivendo con la mia MG4 Luxury, acquistata nel 2022 e tuttora coperta da garanzia. Dopo un problema del condizionatore risolto a luglio, ora la vettura ha manifestato ripetutamente gravi anomalie che ne hanno compromesso il funzionamento. Fino a renderla inutilizzabile. Il primo episodio si è verificato il 23 ottobre. Dopo essere rimasta parcheggiata per alcune ore, la vettura ha manifestato un blocco completo della trazione. Accompagnato dall’accensione della spia a forma di tartaruga e dalla segnalazione di potenza ridotta. Nonostante una batteria carica a metà. Pur essendo possibile selezionare le modalità D e R, l’auto non era in grado di muoversi né in avanti né indietro. Ho richiesto l’intervento del carro-attrezzi, ma, dopo circa un’ora di inattività e prima dell’arrivo, l’auto ha improvvisamente ripreso a funzionare regolarmente.

“…seguiti da anomalie preoccupanti in ricarica”

A questo episodio si sono aggiunte anomalie preoccupanti durante la ricarica domestica. La potenza di ricarica è improvvisamente scesa a circa 0,2 kW invece dei soliti 5kW. E l’indicatore dello stato di carica è passato repentinamente da valori prossimi al 60% allo 0%, sia sul display della vettura sia sull’app MG. In un’altra circostanza, l’app ha restituito persino un valore completamente anomalo di 6553,5 V per la batteria dei servizi. Accompagnato da segnalazioni di funzioni dell’auto apparentemente attive, come il riscaldamento dei sedili e dell’abitacolo, in realtà non in funzione. A fronte di questi problemi, la prima diagnosi dell’officina ha individuato nella batteria dei servizi da 12 V la causa del malfunzionamento. Mi è stata sostituita con una spesa di 250 euro, rassicurandomi che, una volta effettuato l’intervento, avrei potuto utilizzare tranquillamente la vettura.

“Poi arriva il blocco completo della trazione”

Ed invece: dopo la sostituzione della batteria, la vettura ha manifestato il medesimo guasto. Fermandosi in strada e costringendomi a richiedere ancora una volta il carro attrezzi. Ho quindi speso 250 euro per un intervento inefficace, alla luce del ripresentarsi degli stessi problemi. Oltre al disagio di un fermo in strada e la chiamata del carro attrezzi. L’auto è stata riportata nuovamente in officina dove ancora oggi il problema non è risolto. Mi è stato comunicato che erano stati effettuati alcuni aggiornamenti software indicati dalla casa madre cinese. Senza fornirmi informazioni sulle centraline interessate, sulle versioni installate o sulle anomalie che avrebbero dovuto risolvere. Nonostante gli aggiornamenti software comunicati dall’officina, l’auto ha nuovamente manifestato il medesimo blocco completo della trazione. Dimostrando che gli interventi non hanno risolto.

“Sarebbe stato meglio acquistare un diesel”

A ciò si è aggiunta un’ulteriore anomalia particolarmente preoccupante. Nonostante una ricarica completa al 100% da parte dell’officina, sul display del sistema di infotainment è comparso il messaggio «Batteria scarica». In contraddizione con il livello di carica effettivamente raggiunto e visualizzato. Si tratta di comportamenti incompatibili con il normale funzionamento. E che confermano come permangano gravi anomalie nel sistema di gestione di batteria e trazione, senza che sia stata individuata una soluzione efficace. Ho riportato nuovamente l’auto in officina :mi è stato sostanzialmente fatto capire (con gentilezza) che non sono in grado di procedere autonomamente. E che occorre attendere indicazioni dalla casa madre direttamente dalla Cina. Mi è stato persino fatto presente che la struttura non sarebbe adeguatamente attrezzata per intervenire su auto elettriche. Arrivando a suggerirmi che sarebbe stato meglio acquistare un diesel.

Risposta. Non siamo in gradi di entrare nel merito delle due vicende, non avendo accesso a vetture e documentazione. Ma una cosa la possiamo ribadire: le auto elettriche si guastano meno e necessitano di minor assistenza rispetto alle termiche. Ma quando sorge un problema, raramente le reti di assistenza sono in grado di affrontarlo. E qui c’è un enorme lavoro da fare, con una nuova leva di tecnici specializzati.

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