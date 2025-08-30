Guadagno 1300 euro, perché negarmi gli incentivi?

Guadagno 1300 euro al mese, perché negarmi gli incentivi? Solo perché non vivo in città? Continuano le proteste contro i bonus per le auto elettriche in arrivo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Guadagno 1300 euro al mese, ho un’auto di 26 anni, perché tagliarmi fuori?

“Io ho bisogno dell’incentivo per poter cambiare un’auto di 26 anni, perché ho un reddito familiare di 1300 euro. Gli incentivi li danno sempre ai più ricchi che possono vivere in città, come il 110 per cento per chi ha gia una casa. Per chi non ha niente…NIENTE. Non mettete la FUA, io veterinario devo andare alla USL in città“. Mauro Mazzanti

La rivolta continua, ma al momento i criteri di esclusione restano questi

Risposta. Continuano ad arrivare decine di mail contro l’esclusione di chi vive nei piccoli centri dagli incentivi fino a 11 nila euro in arrivo. Il contributo (qui i dettagli) è riservato a chi vive nelle aree urbane funzionali o FUA (Functional Urban Area). Quindi aree costituite “da una città e dalla propria area del pendolarismo…contesti urbani integrati, in cui i territori sono interconnessi da un punto di vista economico“. Stiamo parlando di centri da almeno 50 mila abitanti, più le zone di abituale pendolarismo. Questa scelta taglia fuori una larga fetta d’Italia e sta suscitando una valanga di proteste. Con un prevedibile aumento quando la norma diventerà operativa. Con un’altra novità: negli incentivi auto, finora, era il concessionario-venditore a svolgere tutta la pratica. Questa volta saranno gli acquirenti a doversi attivare, con registrazione e prenotazione, secondo modalità che verranno rese note nelle prossime settimane. La registrazione dovrà contenere una serie di elementi, tra cui dati Isee (c’è il tetto fino a 40 mila), autocertificazione sulla residenza in una FUA, targa della vettura da rottamare. Svolta la procedura, verrà emesso un voucher con il quale recarsi in concessionaria per l’acquisto.

