GTT Torino cancella l’ordine per 100 bus Yutong

GTT Torino cancella l’ordine per 100 bus elettrici costruiti dall’azienda cinese Yutong. La clamorosa decisione dopo una verifica della qualità dei mezzi.

Che succederà ora? GTT ha fatto il punto sulla sua pagina Facebook: “La gara non è stata né cancellata, né annullata. Si è semplicemente “cacciato” un concorrente che non ha dichiarato quanto dovuto, segnalando il fatto anche alla magistratura. Già in questa fase gli uffici legali di Gtt hanno compiuto quasi tutte le verifiche legali sul secondo classificato, BYD Europe. Per questo al massimo entro la fine di ottobre si avranno gli esiti definitivi di tali verifiche e se tutto ok si potrà partire con la procedura per la firma del contratto. Sono tempi che consentono di rispettare le indicazioni relative all’arrivo dei mezzi nella primavera 2021“. Rimane l’incognita di eventuali ricorsi al TAR Piemonte, ammette GTT, che però promette che i tempi saranno rispettati: “Noi lavoriamo “giorno e notte” per questo“. BYD, altro costruttore cinese, è già presente con 23 bus elettrici in servizio a GTT Torino dal 2017