Gruppo Toyota: altro caso di test falsati sulle emissioni

Gruppo Toyota: emerge un altro caso di test falsati sulle emissioni. Al centro dello scandalo c’è ancora il produttore giapponese di autocarri Hino.

Gruppo Toyota: gli autocarri Hino al centro dell’inchiesta

È stata la stessa Hino ad annunciare la scoperta di ulteriori casi di test impropri del motore, che questa volta riguardano quasi 96.000 autocarri leggeri. Di questi 19.000 sono stati venduti con il marchio Toyota, società madre di Hino. Le nuove irregolarità, che coinvolgono i test di resistenza di un motore per autocarri leggeri, sono state scoperte dal Ministero dei Trasporti giapponese. Le autorità di controllo hanno condotto le proprie ispezioni in loco all’inizio di agosto, ha spiegato la società in una nota. Hino ha quindi sospeso le vendite del suo modello di autocarro leggero “Dutro” dotato del motore in questione e venduto dal 2019 in Giappone. La commercializzazione di uno di questi due modelli è stata sospesa lunedì, l’altro non veniva venduto già dal 2020, ha spiegato Toyota in una nota stampa.

Akio Toyoda prende le distanze: “Delusi e traditi”

Si tratta di uno scandalo imbarazzante per un marchio del prestigio di Toyota, che tra l’altro ha a lungo avversato la transizione all’elettrico. E ora il colosso giapponese cerca di prendere le distanze dalla società controllata: “In qualità di società madre e azionista di Hino Motors, siamo estremamente delusi dal fatto che abbia ancora una volta tradito le aspettative e la fiducia dei suoi azionisti con questa rivelazione di nuove irregolarita‘”, ha commentato il n.1 di Toyota, Akio Toyoda. “Controlleremo da vicino se Hino può rinascere come azienda affidabile“, ha aggiunto, ricordando le precedenti irregolarità nella certificazione del motore di Hino. A marzo, Hino aveva ammesso di aver violato i test sulle emissioni o sul risparmio di carburante per molti dei suoi motori. Le azioni Hino erano crollate di quasi il 40% già alle prime rivelazioni e ora hanno avuto un nuovo calo.

