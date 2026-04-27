Grimaldi porta a bordo la batteria da 5 MWh per il cold ironing













Grimaldi prosegue nel percorso di elettrificazione della propria flotta dedicata al trasporto di auto e veicoli commerciali, inclusi quelli elettrici. Le ultime due Pure Car & Truck Carrier (PCTC) sono state varate a Shanghai: Grande Inghilterra e Grande Tokyo. Oltre ai veicoli, trasportano una batteria da 5 MWh destinata all’alimentazione da terra durante la sosta in porto. La navigazione completamente elettrica su rotte oceaniche non è ancora possibile; per questo il Gruppo Grimaldi punta sull’ammoniaca come combustibile alternativo. Le nuove unità sono infatti già predisposte per l’utilizzo di questo carburante.

La Grande Inghilterra con batteria da 5 MWh per l’alimentazione da terra

Questa nave è stata commissionata a China Merchants Heavy Industries Jiangsu, undicesima unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ammonia ready, ossia predisposta per l’utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo. Come le sue gemelle già in servizio – Grande Shanghai, Grande Svezia e Grande Michigan – la nuova unità si distingue per l’elevata capacità di carico e il ridotto impatto ambientale. Sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici sia veicoli termici, per una capacità massima di 9.000 CEU (Car Equivalent Units).

Vediamo il profilo ambientale. Le tecnologie adottate a bordo comprendono pannelli solari, mega‑batterie al litio da 5 MWh e la predisposizione per il cold ironing. Secondo il Gruppo Grimaldi, la Grande Inghilterra è in grado di ridurre del 50% il consumo di carburante rispetto alle car carrier della generazione precedente. La nave è lunga 220 metri, larga 38 metri, ha una stazza lorda di 93.145 tonnellate e una velocità di crociera di 18 nodi.

Sono stati inoltre installati 2.500 metri quadrati di pannelli solari, vernici siliconiche per ridurre la resistenza all’avanzamento, sistemi smart di controllo della ventilazione e dell’aria condizionata. Il motore a controllo elettronico è dotato di sistemi di trattamento dei gas di scarico per abbattere le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e particolato (PM), oltre a un sistema di riduzione catalitica selettiva degli ossidi di azoto (NOx) sotto i livelli TIER III.

Infine, sono presenti un sistema di Air Lubrication, un design dello scafo ottimizzato e un timone denominato gate rudder, installato per la prima volta su navi PCTC: è composto da due pale foil posizionate ai lati dell’elica, che migliorano l’efficienza propulsiva e la manovrabilità.

Itinerari in tutto il mondo: in Asia con la Grande Tokio

Sono numerosi gli itinerari oceanici da coprire. Lo dimostra la partecipazione al varo di una delegazione di BAIC Foton International, produttore cinese specializzato in veicoli commerciali, pick‑up e autobus, che si avvale dei servizi del Gruppo Grimaldi per l’export verso Africa, Golfo Persico, Mediterraneo, America Latina, Sud‑Est Asiatico e Australia. Il viaggio inaugurale, con un carico di 6.500 auto e 800 metri lineari di altri rotabili (bus, autocarri, macchinari industriali), parte da Taicang (Cina) per Suape (Brasile) e Anversa (Belgio).

«Investire nella costruzione di navi all’avanguardia come la Grande Inghilterra significa contribuire in modo concreto alla transizione energetica del trasporto marittimo, rispondendo al contempo alle esigenze dei nostri clienti con servizi di qualità sempre più elevata». Così Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi.

Alla Grande Inghilterra si affianca nella flotta Grimaldi anche la Grande Tokyo, anch’essa predisposta per l’ammoniaca. Il nome è un omaggio simbolico al Giappone e al suo ruolo centrale nei servizi Grimaldi dedicati all’Asia. Il Gruppo serve diversi scali giapponesi con collegamenti diretti di linea tra Asia ed Europa, Golfo Persico e Africa Orientale, continuando a consolidare la propria presenza nel Paese.

Questi i numeri della nave: lunga 200 metri, larga 38 metri e con una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate. Le tecnologie green, come per le altre unità della flotta, comprendono una grande batteria per l’alimentazione da terra.