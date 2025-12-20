Grimaldi: auto dalla Cina e soluzioni green con Bank of China

E’ Bank of China a finanziare Grimaldi per il trasporto di auto e altri veicoli nelle rotte asiatiche. Un finanziamento da 57 milioni di euro per Grimaldi Euromed S.p.A., società del Gruppo Grimaldi, concesso dalla filiale di Milano della Bank of China. Il prestito è destinato alla copertura parziale dell’acquisto della nuova nave Grande Melbourne. Un sostegno per il potenziamento e ammodernamento della flotta della compagnia di navigazione partenopea.

Grimaldi trasporta le auto con navi più “pulite”

La compagnia ha investito con decisione sull’elettrico in porto, ottenendo una quasi totale riduzione delle emissioni nelle aree urbane portuali. L’approccio green si estende anche alle rotte oceaniche: la Grande Melbourne, quinta di una serie di 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) per un investimento complessivo superiore a 1,6 miliardi di dollari, è stata presa in consegna lo scorso ottobre e impiegata su collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico. Con una capacità di oltre 9.000 CEU (Car Equivalent Units), secondo il Gruppo Grimaldi «grazie a tecnologie di ultima generazione è in grado di ridurre significativamente l’indice di emissioni di CO₂ per carico trasportato – fino al 50% rispetto alle unità PCTC della precedente generazione».

Ma cosa sono le PCTC? Sono grandi navi specializzate per il trasporto di automobili e veicoli pesanti come camion, autobus e macchine da lavoro. Appartengono alla categoria delle Ro-Ro ships cioè navi dotate di rampe che permettono ai veicoli di salire e scendere direttamente, senza l’uso di gru.

Il passo seguente è il passaggio all’ammoniaca

Lo avevamo già scritto, ma da Grimaldi ribadiscono che la «nave ha ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready del Rina, che certifica la possibilità di una futura conversione all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo». È questa la prospettiva per la navigazione del domani, e sul tema rimandiamo alla lettura di un nostro articolo con intervista al professor Abbotto, docente di Chimica dei Materiali all’Università Bicocca di Milano.

Si conferma la scelta della decarbonizzazione anche in porto: le navi sono predisposte per l’alimentazione elettrica da terra durante l’ormeggio (cold ironing). In Italia, se ne comprenderà la reale portata dopo la scadenza del Pnrr e l’analisi dei progetti finanziati con 700 milioni, che promettono di garantire emissioni locali pari a zero in 40 porti.

Leggiamo ora le consuete dichiarazioni. Iniziamo da Bank of China: «L’accordo di finanziamento con il Gruppo Grimaldi conferma la crescente attenzione dell’istituto per l’economia del mare e per il supporto alle imprese italiane, rafforzando ulteriormente l’impegno a favore del tessuto imprenditoriale locale, che nel 2025 beneficerà di nuove erogazioni per un importo complessivo superiore a 350 milioni». Insomma aspettiamoci tanti veicoli cinesi in arrivo.

«Con l’accordo di finanziamento destinato all’acquisto della Grande Melbourne, Bank of China – Filiale di Milano dimostra di credere nell’importante programma di rinnovamento della flotta e di potenziamento dei servizi marittimi in chiave green del Gruppo Grimaldi». Parole di Diego Pacella, amministratore delegato del gruppo armatoriale partenopeo.