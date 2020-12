Gridserve, in Uk debutta la prima stazione 100% green

Tettoie fotovoltaiche e una rete di fattori solari per produrre l’energia 100% verde; accumulatore da 6 MWh; 36 caricatori fast: è il modello messo a punto da GRIDSERVE. L’azienda britannica ha inaugurato ieri la sua proma stazione di ricarica a Briantree, nell’Essex, nel sud-est dell’Inghilterra. Si chiama Electric Forecourt®, e verrà replicata in altri 100 esempolari, con un investimentio totale di un miliardo di sterline.

Gridserve, 36 caricatori fast e servizi d’accoglienza

Electric Forecourt offre poi altre esclusive. Il prezzo, per esempio. Una ricarica dal 20 al 80% di un veicolo elettrico di classe media non costerà più di 10 sterline (circa 12 euro), quando nel Regno Unito un pieno di benzina arriva a costare fino a oltre 70 euro. La stazione è poi arricchita da una serie di infrastrutture di servizio, come un Costa Coffee, un’edicola WH Smith, un ufficio postale, un’area benessere con cyclette che generano elettricità, sale riunioni aziendali e servizi igienici.