Greenpeace contro Volkswagen: è sempre più guerra

Greenpeace contro Volkswagen, sempre più guerra. Un report della ONG accusa il colosso tedesco di vendite fittizie di auto elettrificate, per evitare le multe UE.

Greenpeace contro Volkswagen per le auto-immatricolazioni

Già a fine settembre Greenpeace aveva attaccato molto duramente la Volkswagen. Allora l’accusa era: è un bluff parlare di “impatto climaticamente neutro” per i nuovi modelli ID.3 e ID.4. E che “le compensazioni per le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione attraverso un progetto forestale in Indonesia sono inefficaci“. Adesso un altro affondo, al quale la Volkswagen ha già replicato. Secondo la ONG, in dicembre la Volkswagen si è auto-immatricolata il 27,3% delle auto elettriche vendute. Come? Acquistandole con proprie società o imponendo alla propria rete dei concessionari di farlo. Questo per evitare di incorrere nelle sanzioni UE sugli sforamenti dei limiti sulle emissioni, calcolato sulla media di tutte le auto vendute nel 2020. Anche per le ibride plug-in, accusa Greenpeace, Volkswagen sarebbe ricorsa alle auto-immatricolazioni per una quota doppia rispetto alla concorrenza.

“Così la VW ha evitato multe UE per 140 milioni”

Nonostante tutto, la Volkswagen non è riuscita a rientrare nei limiti UE per lo scorso anno, e una multa dovrà comunque pagarla (qui le stime IPCC produttore per produttore). Il problema è nato soprattutto per i ritardi nel lancio della ID.3. Ma con questo escamotage delle auto-immatricolazioni, accusa Greenpeace, avrebbe risparmiato sanzioni da Bruxelles per 140 milioni di euro.

La Volkswagen ha risposto spiegando di non vedere nulla di anomalo nel suo comportamento: “È nella natura delle cose che quando lanci un’offensiva elettrica e devi far conoscere molti nuovi modelli, per prima cosa equipaggi i concessionari“. In pratica si tratterebbe di un grande sforzo per dotare la rete di vendita di auto “demo“. Auto da esporre nei saloni con la dovuta evidenza e da mettere a disposizione dei potenziali clienti per i test-drive.

SECONDO NOI. La verità è che un po’ tutte le Case a dicembre hanno spinto sulle auto-immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in, proprio per il problema delle emissioni. Così fan tutte. Basta guardare i dati di vendita delle elettriche di dicembre e di gennaio sui principali Paesi europei, Italia compresa . Di solito si vende molto di più in gennaio, visto che l’auto nel mercato dell’usato viene poi valutata proprio in relazione all’anno di immatricolazione. Ma stranamente dicembre 2020 è stata un mese-boom, seguito invece da un gennaio molto, molto fiacco, con un terzo delle vendite. Strano, no?

